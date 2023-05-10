İstanbul Beykoz Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.





İstanbul Beykoz Hakkında

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan Beykoz ilçesi, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve boğaz manzarasıyla dikkat çeken bir ilçedir. İstanbul'un 39 ilçesinden biri olan Beykoz, tarihi İpek Yolu'nun üzerinde yer alması nedeniyle tarih boyunca önemli bir geçiş noktası olmuştur.

Beykoz ilçesi, 135 kilometrekarelik bir alana sahiptir ve kuzeyde Karadeniz, doğuda Şile, güneyde Üsküdar ve Kadıköy, batıda da Çekmeköy ilçeleriyle sınırlıdır. İlçenin en önemli doğal güzellikleri arasında İstanbul Boğazı, Göksu Deresi, Anadolu Kavağı, Riva Deresi ve Poyrazköy Tabiat Parkı yer almaktadır.

Tarihi açıdan da oldukça zengin olan Beykoz, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir merkez olmuştur. İlçede bulunan Anadolu Kavağı'nda yer alan Yoros Kalesi, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde stratejik bir öneme sahip olmuştur. Ayrıca ilçede bulunan Aydos Kalesi, Kaymakdonduran Kalesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi tarihi yapılar da ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Beykoz'un nüfusu 2021 yılı itibariyle 255.659'dur. İlçe nüfusunun çoğunluğunu Türkler oluştururken, diğer önemli etnik gruplar arasında Lazlar, Gürcüler ve Romenler yer almaktadır. İlçede tarım ve hayvancılık faaliyetleri de yapılmaktadır.

Son yıllarda hızla gelişen Beykoz, İstanbul'un diğer ilçelerine göre daha sakin ve doğal bir yaşam alanı sunmaktadır. İlçede bulunan oteller, restoranlar ve kafeler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca Beykoz, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla da yürüyüş ve trekking gibi aktiviteler için ideal bir yerdir.

İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip olan Beykoz ilçesi, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve sakin yaşam alanlarıyla İstanbulluların ve turistlerin ilgisini çeken bir bölgedir.

TÜRKİYE'DE SEÇİM BARAJI YÜZDE KAÇ?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.

2018 GENEL SEÇİMLERİNDE ADAY OLAN PARTİLER

Yüksek Seçim Kurulu, 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan açıklama ile seçimlere on partinin katılabileceğini ilan etti. 25 Nisan 2018 tarihinde de Hür Dava Partisi'nin itirazını kabul ederek seçime katılabileceğine karar verdi. 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılan kura sonucu siyasi parti ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerini belirledi. Büyük Birlik Partisi seçime Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden, Demokrat Parti ise İYİ Parti listelerinden gireceğini açıkladı. Bağımsız Türkiye Partisi, 21 Mayıs 2018'de seçime katılmama kararı aldığını duyurdu. Hür Dava Partisi 85, diğerleri 87 seçim bölgesinden katılım sağladI.

2018 genel seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Vatan Partisi, Hüda- Par yer alıyordu.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SEÇMEN SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

1) e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Dogrulama Sistemi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdıgından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif oldugundan emin olununuz.

3) Kimlik Dogrulama Yöntemi – kullanmak istediğiniz kimlik dogrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.











