İstanbul Esenyurt Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

İstanbul Esenyurt Hakkında

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Esenyurt ilçesi, şehrin batısında yer almaktadır. İstanbul'un en genç ilçelerinden biri olarak 2008 yılında Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinden ayrılarak ilçe statüsüne kavuşmuştur. İlçenin toplam yüzölçümü 43,13 km²'dir ve Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biridir. İstanbul'un merkezi ilçelerine yakın konumuyla dikkat çeken Esenyurt, son yıllarda hızlı bir nüfus artışı yaşamaktadır.

Esenyurt ilçesi tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Bölgede yapılan kazılar sonucunda Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Ancak ilçenin günümüzdeki nüfus yapısı oldukça yeni olup, son yıllarda yaşanan büyük bir göç dalgası sonrasında hızlı bir şekilde büyümüştür.

Esenyurt ilçesi, İstanbul'un batısında yer aldığı için Marmara Bölgesi'nin kara iklimi özelliklerini gösterir. İlçenin doğusunda Küçükçekmece Gölü ve Büyükçekmece Gölü, batısında ise Marmara Denizi yer alır. İlçede ayrıca Büyükçekmece Barajı da bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümünün büyük bir bölümü şehirleşmiş olsa da, hala tarım yapılan alanlar da mevcuttur.

Esenyurt ilçesi, toplamda 11 mahalleden oluşmaktadır. İlçenin nüfusu 2021 yılı itibariyle 960.842'dir ve İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biridir. Esenyurt, son yıllarda yapılan konut projeleri, hızlı nüfus artışı ve ticari faaliyetlerle gelişmeye devam etmektedir. İstanbul'un hızla büyüyen ilçelerinden biri olan Esenyurt, uygun fiyatlı konut seçenekleri ile de dikkat çekmektedir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

OY KULLANDIĞIM SANDIĞIN SONUÇLARINI GÖREBİLİR MİYİM?

Sandık sonuçları, sandık kurulu tarafından tutanak altına alınacak, ilçe ve il birleştirme tutanakları da siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlenecek, birer örnekleri parti temsilcilerine verilecek ve vatandaşların göreceği şekilde de asılacak.

Ardından ilçe seçim kurullarında SEÇSİS’e girilen veriler doğrudan YSK’ya ulaşacak, eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçları ve ıslak imzalı tutanaklar YSK’nın internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılacak.

DEPREM BÖLGELERİNDE OY VERME İŞLEMİ NASIL OLACAK?

Daha önceki seçimde olduğu gibi yine belli bölgelerde sandık kurulacak. Yıkılan okulların da bahçesinde sandık kurulacak. Seçmenler adres kaydını değiştirdiği yerde kullanacak değiştirmediyse deprem bölgesinde kullanacak. Depremzede başka ilde oy kullanırsa oyu o il için sayılacak.

2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KAÇINCI DÖNEM?

2023 Türkiye genel seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçimlerdir.

BİR KİŞİ İKİ KERE CUMHURBAŞKANI OLABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.







