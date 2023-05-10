İstanbul Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

İstanbul Gaziosmanpaşa Hakkında

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Gaziosmanpaşa ilçesi, şehrin en kalabalık ilçelerinden biridir. İstanbul'un kuzeydoğu kesiminde yer alan ilçe, doğusunda Şişli ve Eyüp, batısında Esenler ve Bayrampaşa, güneyinde Zeytinburnu ve Fatih, kuzeyinde ise Başakşehir ilçeleriyle komşudur. İstanbul'un tarihi yarımadaya uzak bir bölgesinde yer almasına rağmen, son yıllarda hızlı bir kentsel dönüşüm süreci geçirmiştir.

Gaziosmanpaşa ilçesinin tarihi, İstanbul'un fethinden önceye kadar uzanmaktadır. İlçenin adı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşamış olan Gaziosmanpaşa'dan gelmektedir. İlçe sınırları içinde bulunan tarihi yapılar arasında ise Alibey Çiftliği, Barbaros Hayrettin Paşa Camii, Çobanoğlu Tekkesi ve Kozluca Camii yer almaktadır.

Gaziosmanpaşa, İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olan ve 265 metre yüksekliği ile "Çamlıca tepesi"ne rakip olan "Yenidoğan tepesi"ne ev sahipliği yapmaktadır. İlçenin coğrafyası, genellikle düz araziden oluşmaktadır ve ilçenin kuzeydoğusunda Belgrad Ormanı yer almaktadır.

Gaziosmanpaşa ilçesi, şehrin önemli bir sanayi merkezi olarak da bilinmektedir. İlçede birçok fabrika, atölye ve iş yeri bulunmaktadır. İstanbul'un diğer ilçelerine kıyasla daha düşük bir gelir seviyesine sahip olan ilçede, son yıllarda gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları ile birlikte konut projeleri ve ticaret merkezleri de yükselmektedir.

Gaziosmanpaşa ilçesi, İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biridir ve 2021 yılı itibariyle yaklaşık 500.000 nüfusa sahiptir. İlçenin nüfusu, son yıllarda gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projeleri ve konut inşaatları ile birlikte hızla artmaktadır. İstanbul'un diğer ilçelerine kolayca ulaşım imkanı sağlayan Gaziosmanpaşa, şehrin tarihi ve turistik yerlerine de yakın bir konumdadır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI NASIL ALINIR?

Anayasa'nın 116. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma hakkı bulunuyor. Bu şekilde yenileme kararı verilmesi halinde genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.

SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI ALINDIKTAN KAÇ GÜN SONRA SEÇİM YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 60. günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacak.

SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI ALINIRSA, MEVCUT CUMHURBAŞKANININ GÖREVİ DEVAM EDER Mİ?

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun, "Seçim sistemi ve uygulanması"nı düzenleyen 4. maddesinin 4. fıkrası, "Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması veya seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi ya da seçimlerin tamamlanamaması hallerinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder." hükmünü içeriyor. ​​​​​​​























