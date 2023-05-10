İstanbul Sancaktepe Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

İstanbul Sancaktepe Hakkında

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan Sancaktepe ilçesi, şehrin doğusunda yer almaktadır. İlçenin tarihi oldukça eski dönemlere kadar gitmektedir. Sancaktepe'nin adı, bölgede bulunan Sancaklı Çeşme'den gelmektedir. İlçe, Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Cumhuriyet döneminde ise Pendik ilçesine bağlı bir köy iken 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Sancaktepe, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer almaktadır ve şehrin doğusunda yer almaktadır. İstanbul'un diğer ilçelerine göre daha yüksek bir noktada bulunması nedeniyle, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahiptir. İlçenin yüzölçümü 62,43 km²'dir. İlçenin doğusunda Pendik, kuzeyinde Sultanbeyli, batısında Kartal ve Çekmeköy, güneyinde ise Gebze ilçesi yer almaktadır.

Sancaktepe ilçesi, gelişen bir yerleşim yeridir ve son yıllarda hızlı bir nüfus artışı yaşamıştır. İlçenin nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 444.810'dur. Nüfusun çoğunluğu genç ve dinamik bir yapıya sahip olup, çeşitli meslek gruplarına sahiptirler. İlçenin en önemli iş merkezleri arasında Osmangazi, Yunus Emre ve Fatih Mahalleleri yer almaktadır.

Sancaktepe'nin ekonomisi, İstanbul'un diğer ilçelerine göre daha küçük ölçeklidir. İlçenin ekonomisinde inşaat, imalat ve hizmet sektörleri önemli bir yere sahiptir. Ayrıca ilçenin tarım ve hayvancılık potansiyeli de bulunmaktadır.

Sancaktepe ilçesi, İstanbul'un diğer ilçelerine göre daha yeni bir yerleşim yeri olmasına rağmen, birçok tarihi ve kültürel değere sahiptir. İlçede bulunan Osmanlı döneminden kalma Aydos Kalesi, Sancaktepe Şelalesi, Sancaklı Çeşme, Maltepe'de bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tesisleri gibi birçok turistik yer bulunmaktadır. Ayrıca ilçede bulunan Alemdağ Ormanı, doğal güzelliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

KULLANILMAYAN OYLAR NE OLUR?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

GEÇERSİZ OY NE OLUR?

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.



















