İstanbul bölgeleri
İstanbul 1.2.ve 3.seçim bölgelerinde belirlenen ilçeler bulunuyor. Partilerin milletvekili aday listeleri açıklandıktan sonra ve adım adım cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin belirleneceği seçime yaklaşırken İstanbul seçim bölgelerinin hangi ilçeleri kapsadığı merak ediliyor.
İSTANBUL 1. BÖLGEYİ KAPSAYAN İLÇELER
İstanbul 1. Bölge, Anadolu yakasını kapsıyor.
Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.
İSTANBUL 2. BÖLGEYİ KAPSAYAN İLÇELER
İstanbul 2. Bölge’yi kapsayan ilçeler şöyle sıralanıyor:
Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu
İSTANBUL 3. BÖLGEYİ KAPSAYAN İLÇELER
İstanbul 3. Bölge’yi kapsayan ilçeler şöyle sıralanıyor:
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Göngören, Küçükçekmece ve Silivri
AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra
İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu
İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay
İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan
İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)
İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1 EDİP SEMİH YALÇIN
2 İZZET ULVİ YÖNTER
3 MEMET BÜLENT KARATAŞ
4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK
5 MURAT ŞAHİN
6 ŞAHİN GÜRZ
7 FADİME ERSOY DURSUN
8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA
9 HİLAL DİLBER
10 AFŞİN BİRBEN
11 İREM ÇELİK
12 ERDEM DOĞRUER
13 YİĞİT EMRE ALTUN
14 FATİH ERYILMAZ
15 FEVZİYE HASASU
16 BAYRAM BİNİCİ
17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK
18 CAN ILDIRI
19 GÖKSAL BEŞKAYA
20 FİKRİ AY
21 İLKER ÇAKIROĞLU
22 YUNUS EMRE DURMUŞ
23 ŞENEL USTABAŞI
24 GÖKMEN KAYIKÇI
25 CEMAL ALTUNHAN
26 FATİH KAYA
27 MAHMUT COŞKUN
28 MURAT CAN AYDIN
29 SERDAR BIYIKOĞLU
30 MÜCAHİT GÜNGÖR
31 MUSTAFA YETER
32 HALİL İBRAHİM UZ
33 SUAT ALTUNKAYNAK
34 UMUT AKBULUT
35 OKAN ERTORUN
1 CELAL ADAN
2 CEMAL ÇETİN
3 FERHAT ÇAKIROĞLU
4 NUR TUBAAKTAY
5 NİYAZİ PAKSOY
6 BİROL GÜR
7 YÜKSEL KALECİ
8 GÜLLÜ YENER
9 MAHMUT YALÇIN
10 TUĞRUL GÖK
11 AYHAN ARAS
12 FEİME AKINCI
13 NEVRA İMAMOĞLU
14 MEHMET ÇETİN
15 RECEP YAVAŞ
16 ALİ ATABEYOĞLU
17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ
18 SERKAN BÜYÜK
19 MURAT SANCAK
20 ERKAN ÖZÇELİK
21 CANER ÖNER
22 BEYDA NUR AYÇETİN
23 FERDA KAPUCUOĞLU
24 NECDET ÖZTÜRK
25 SERDAR DOYURAN
26 ALİCAN ERDOĞAN
27 CELAL DENİZ
1 FETİ YILDIZ
2 İSMAİL FARUK AKSU
3 HAYATİ ARKAZ
4 ARZU ERDEM
5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
6 DAVUT HASKIRIŞ
7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK
8 ÖZGE TEKOĞULLARI
9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER
10 METİN ARI
11 BAHATTİN ŞENGÜL
12 OSMAN BÜYÜKKAYA
13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK
14 ALPARSLAN ÇATAK
15 İLKAY KAYMAK
16 DİLARA ERKUT
17 ASLIHAN SOYLU
18 MUSTAFA SEPİN
19 JASMİNA TÜRKOĞLU
20 VOLKAN BÜYÜKUSTA
21 NERGİS GÖK
22 OKAN DEMİR
23 MESUT YILDIRIM
24 MUSTAFAALP
25 MEHMET BAŞAK
26 MEHMET ŞENER ÇELİK
27 BEKİR SITKI KARAUSTA
28 MEHMET GALİP DERE
29 ENES YILMAZ
30 MEHMET SIDDIK KAPLAN
31 HAKAN ÖZTÜRK
32 MEHMET GÜRBÜZ
33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA
34 MEHMET ALİ ÖZEL
35 MUHAMMED RAFET YİĞİT
36 BÜLENT ÖZCAN
CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İstanbul 1'inci bölge;
1. Oğuz Kaan Salıcı,
2. Gamze Akkuş İlgezdi,
3. Fethi Açıkel,
4. Gökhan Günaydın,
5. Birol Aydın (Saadet Partisi),
6. Ahmet Ersagun Yücel (İYİ Parti),
7. Elif Esen (DEVA),
8. Hasan Karal (DEVA),
9. Cemal Enginyurt (DP),
10. Selim Temurcİ (Gelecek Partisi),
11. Ali Gökçek,
12. Suat Özçağdaş,
13. Özcan Baripoğlu,
14. Sevgi Kılıç,
15. Olgun Çelik,
16. Doğan Çakmak,
17. Kenan Otlu,
18. Efendi Argunşah,
19. Murat Kantekin,
20. Aysemin Gülmez,
21. Ahmet Can Yılmaz,
22. Ebru Zor,
23. Erdoğan Erden,
24. Füsun Sökmez,
25. Necla Erdem,
26. Bülent Kulkuloğlu,
27. Güllü Saran,
28. Yücel Oto,
29. Necdet Ay,
30. Elife Gamze Öztürk,
31. Hakan Bekar,
32. Dursun Can Kırtorun,
33. Murat Gökhan Ofluoğlu,
34. Hale Dilek Tosun,
35. Abdullah Onur Bildirici.
İstanbul 2'nci bölge;
1. Namık Tan,
2. Yunus Emre,
3. Gökhan Zeybek,
4. Enis Berberoğlu,
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi),
6. Yüksel Mansur Kılınç,
7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi),
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA),
9. Berna Sukas (İYİ Parti),
10. Fuat Yıldırım,
11. Onur Aydın (İYİ Parti),
12. Işık Öğütçü,
13. Soner Özimer,
14. Mehmet Ali Yüksel,
15. Şaban Karaaslan,
16. Elmas Aruz,
17. Muharrem Naci Temiz,
18. Selim Yalınkılıç,
19. Gözde Fil,
20. Bülent Ütebay,
21. Mehmet Süleyman Türker,
22. Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı,
23. Ali Arman,
24. Bediha Büyükgebiz,
25. Özgür Nemutlu,
26. Ezgi Pekşen,
27. Refik Ersin Eroğlu.
İstanbul 3'üncü bölge;
1. Engin Altay,
2. Erdoğan Toprak,
3. Türkan Elçi,
4. İlhan Kesici,
5. Zeynel Emre,
6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA),
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi),
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi),
9. Özgür Karabat,
10. Medeni Yılmaz (DEVA),
11. Turan Taşkın Özer,
12. Doruk Bulut,
13. Oğuz Kemal Yakar,
14. Turgay Özcan,
15. Fevzi Donat,
16. Utku Caner Çaykara,
17. Hüseyin Remzi Gökbulak,
18. Bayram Ali Çeşmeci,
19. Recep Karakoç,
20. Burak Yıldırım,
21. Eda Kurt,
22. Kazım Özeren,
23. Margarit Dikme,
24. Mehtap Albayrak,
25. Nazlı Akyüz,
26. Özlem Durdağıdokuyucu,
27. Sinam Karahan,
28. Sinem Özcan,
29. Süleyman Şafak,
30. Cemal Doğan,
31. Hüseyin Arda Engizek,
32. Turgut Koç,
33. Server Gökmen,
34. Ender Unutanersözlü,
35. Neşe Kıyık,
36. Yaren Karaca
MEMLEKET PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
Muharrem İnce'nin Genel Başkanlığı görevini sürdürdüğü Memleket Partisi de Yüksek Seçim Kurulu'na verilecek olan İstanbul milletvekilliği adaylığı listesini paylaştı.
Paylaşılan İstanbul listesine göre, Memleket Partisi'nin 1. Bölge'den ilk sırada gösterdiği aday, Parti Genel Başkan Yardımcısı Serkan İleri oldu. 2. Bölge'de ilk aday ise, yine Parti Genel Başkanlarından Nurdan Şahin Demirbağ