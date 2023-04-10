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İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası 1.,2. ve 3. seçim bölgelerinde yer alan ilçeler

İstanbul seçim bölgeleri milletvekillerinin aday olması ile gündem geldi. İtanbul'da bölgeler coğrafi yapıya göre şekillenirken; tarihi alanlar, Anadolu yakası ve sur dışında kalan bölgeler dahil toplam 3 bölgeye ayırılmış durumda. İstanbul 1. bölge, 2. bölge ve 3. bölgede hangi ilçeler var? İşte 2023 seçimlerinde etkili olacak İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası seçim bölgelerinde yer alan ilçeler...

14:05 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul bölgeleri

İstanbul bölgeleri

İstanbul 1.2.ve 3.seçim bölgelerinde belirlenen ilçeler bulunuyor. Partilerin milletvekili aday listeleri açıklandıktan sonra ve adım adım cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin belirleneceği seçime yaklaşırken İstanbul seçim bölgelerinin hangi ilçeleri kapsadığı merak ediliyor.

İSTANBUL 1. BÖLGEYİ KAPSAYAN İLÇELER

İstanbul 1. Bölge, Anadolu yakasını kapsıyor.

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

İSTANBUL 2. BÖLGEYİ KAPSAYAN İLÇELER

İstanbul 2. Bölge’yi kapsayan ilçeler şöyle sıralanıyor:

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İSTANBUL 3. BÖLGEYİ KAPSAYAN İLÇELER

İstanbul 3. Bölge’yi kapsayan ilçeler şöyle sıralanıyor:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Göngören, Küçükçekmece ve Silivri

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu

İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay

İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan

İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)

İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen

MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

İSTANBUL 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 EDİP SEMİH YALÇIN

2 İZZET ULVİ YÖNTER

3 MEMET BÜLENT KARATAŞ

4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK

5 MURAT ŞAHİN

6 ŞAHİN GÜRZ

7 FADİME ERSOY DURSUN

8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA

9 HİLAL DİLBER

10 AFŞİN BİRBEN

11 İREM ÇELİK

12 ERDEM DOĞRUER

13 YİĞİT EMRE ALTUN

14 FATİH ERYILMAZ

15 FEVZİYE HASASU

16 BAYRAM BİNİCİ

17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK

18 CAN ILDIRI

19 GÖKSAL BEŞKAYA

20 FİKRİ AY

21 İLKER ÇAKIROĞLU

22 YUNUS EMRE DURMUŞ

23 ŞENEL USTABAŞI

24 GÖKMEN KAYIKÇI

25 CEMAL ALTUNHAN

26 FATİH KAYA

27 MAHMUT COŞKUN

28 MURAT CAN AYDIN

29 SERDAR BIYIKOĞLU

30 MÜCAHİT GÜNGÖR

31 MUSTAFA YETER

32 HALİL İBRAHİM UZ

33 SUAT ALTUNKAYNAK

34 UMUT AKBULUT

35 OKAN ERTORUN

İSTANBUL 2. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 CELAL ADAN

2 CEMAL ÇETİN

3 FERHAT ÇAKIROĞLU

4 NUR TUBAAKTAY

5 NİYAZİ PAKSOY

6 BİROL GÜR

7 YÜKSEL KALECİ

8 GÜLLÜ YENER

9 MAHMUT YALÇIN

10 TUĞRUL GÖK

11 AYHAN ARAS

12 FEİME AKINCI

13 NEVRA İMAMOĞLU

14 MEHMET ÇETİN

15 RECEP YAVAŞ

16 ALİ ATABEYOĞLU

17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ

18 SERKAN BÜYÜK

19 MURAT SANCAK

20 ERKAN ÖZÇELİK

21 CANER ÖNER

22 BEYDA NUR AYÇETİN

23 FERDA KAPUCUOĞLU

24 NECDET ÖZTÜRK

25 SERDAR DOYURAN

26 ALİCAN ERDOĞAN

27 CELAL DENİZ

İSTANBUL 3. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FETİ YILDIZ

2 İSMAİL FARUK AKSU

3 HAYATİ ARKAZ

4 ARZU ERDEM

5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

6 DAVUT HASKIRIŞ

7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK

8 ÖZGE TEKOĞULLARI

9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER

10 METİN ARI

11 BAHATTİN ŞENGÜL

12 OSMAN BÜYÜKKAYA

13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK

14 ALPARSLAN ÇATAK

15 İLKAY KAYMAK

16 DİLARA ERKUT

17 ASLIHAN SOYLU

18 MUSTAFA SEPİN

19 JASMİNA TÜRKOĞLU

20 VOLKAN BÜYÜKUSTA

21 NERGİS GÖK

22 OKAN DEMİR

23 MESUT YILDIRIM

24 MUSTAFAALP

25 MEHMET BAŞAK

26 MEHMET ŞENER ÇELİK

27 BEKİR SITKI KARAUSTA

28 MEHMET GALİP DERE

29 ENES YILMAZ

30 MEHMET SIDDIK KAPLAN

31 HAKAN ÖZTÜRK

32 MEHMET GÜRBÜZ

33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA

34 MEHMET ALİ ÖZEL

35 MUHAMMED RAFET YİĞİT

36 BÜLENT ÖZCAN

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İstanbul 1'inci bölge;

1. Oğuz Kaan Salıcı,

2. Gamze Akkuş İlgezdi,

3. Fethi Açıkel,

4. Gökhan Günaydın,

5. Birol Aydın (Saadet Partisi),

6. Ahmet Ersagun Yücel (İYİ Parti),

7. Elif Esen (DEVA),

8. Hasan Karal (DEVA),

9. Cemal Enginyurt (DP),

10. Selim Temurcİ (Gelecek Partisi),

11. Ali Gökçek,

12. Suat Özçağdaş,

13. Özcan Baripoğlu,

14. Sevgi Kılıç,

15. Olgun Çelik,

16. Doğan Çakmak,

17. Kenan Otlu,

18. Efendi Argunşah,

19. Murat Kantekin,

20. Aysemin Gülmez,

21. Ahmet Can Yılmaz,

22. Ebru Zor,

23. Erdoğan Erden,

24. Füsun Sökmez,

25. Necla Erdem,

26. Bülent Kulkuloğlu,

27. Güllü Saran,

28. Yücel Oto,

29. Necdet Ay,

30. Elife Gamze Öztürk,

31. Hakan Bekar,

32. Dursun Can Kırtorun,

33. Murat Gökhan Ofluoğlu,

34. Hale Dilek Tosun,

35. Abdullah Onur Bildirici.

İstanbul 2'nci bölge;

1. Namık Tan,

2. Yunus Emre,

3. Gökhan Zeybek,

4. Enis Berberoğlu,

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi),

6. Yüksel Mansur Kılınç,

7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi),

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA),

9. Berna Sukas (İYİ Parti),

10. Fuat Yıldırım,

11. Onur Aydın (İYİ Parti),

12. Işık Öğütçü,

13. Soner Özimer,

14. Mehmet Ali Yüksel,

15. Şaban Karaaslan,

16. Elmas Aruz,

17. Muharrem Naci Temiz,

18. Selim Yalınkılıç,

19. Gözde Fil,

20. Bülent Ütebay,

21. Mehmet Süleyman Türker,

22. Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı,

23. Ali Arman,

24. Bediha Büyükgebiz,

25. Özgür Nemutlu,

26. Ezgi Pekşen,

27. Refik Ersin Eroğlu.

İstanbul 3'üncü bölge;

1. Engin Altay,

2. Erdoğan Toprak,

3. Türkan Elçi,

4. İlhan Kesici,

5. Zeynel Emre,

6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA),

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi),

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi),

9. Özgür Karabat,

10. Medeni Yılmaz (DEVA),

11. Turan Taşkın Özer,

12. Doruk Bulut,

13. Oğuz Kemal Yakar,

14. Turgay Özcan,

15. Fevzi Donat,

16. Utku Caner Çaykara,

17. Hüseyin Remzi Gökbulak,

18. Bayram Ali Çeşmeci,

19. Recep Karakoç,

20. Burak Yıldırım,

21. Eda Kurt,

22. Kazım Özeren,

23. Margarit Dikme,

24. Mehtap Albayrak,

25. Nazlı Akyüz,

26. Özlem Durdağıdokuyucu,

27. Sinam Karahan,

28. Sinem Özcan,

29. Süleyman Şafak,

30. Cemal Doğan,

31. Hüseyin Arda Engizek,

32. Turgut Koç,

33. Server Gökmen,

34. Ender Unutanersözlü,

35. Neşe Kıyık,

36. Yaren Karaca

MEMLEKET PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

Muharrem İnce'nin Genel Başkanlığı görevini sürdürdüğü Memleket Partisi de Yüksek Seçim Kurulu'na verilecek olan İstanbul milletvekilliği adaylığı listesini paylaştı.

Paylaşılan İstanbul listesine göre, Memleket Partisi'nin 1. Bölge'den ilk sırada gösterdiği aday, Parti Genel Başkan Yardımcısı Serkan İleri oldu. 2. Bölge'de ilk aday ise, yine Parti Genel Başkanlarından Nurdan Şahin Demirbağ

#istanbul
#seçim bölgeleri
#istanbul seçim bölgeleri
#2023
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