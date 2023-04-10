14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimine seçimleri için gözler AK Parti aday listesine çevrildi. Listede en çok merak edilen isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi.