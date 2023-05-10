İstanbul Şile Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

İstanbul Şile Hakkında

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan Şile, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir ilçedir. Şile'nin tarihi MÖ 7. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İlk yerleşim yerleri MÖ 600'lü yıllarda Pers İmparatorluğu tarafından kurulmuştur. Şile, Bizans ve Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim yeri olmuştur.

Şile'nin coğrafi konumu oldukça avantajlıdır. İstanbul'un doğusunda, Karadeniz'e kıyısı olan bir ilçedir. Şile'nin doğusunda Kandıra, batısında Pendik, güneyinde Kartal ve Çekmeköy, kuzeyinde ise Karadeniz yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 739 kilometrekaredir. Şile'nin en önemli doğal güzellikleri arasında, Karadeniz kıyısındaki plajları, şelaleleri, ormanları, gölleri ve doğal parkları yer almaktadır.

Şile'nin ilçe statüsüne kavuşması 1992 yılına dayanmaktadır. İlçenin merkezinde Şile Belediyesi bulunmaktadır. Şile'nin diğer semtleri ise Ağva, Ayazma, Kabakoz, Kumbaba, Yenişehir ve Teke yer almaktadır. Şile'nin nüfusu ise 2021 yılı verilerine göre 47.918'dir.

Şile'nin ekonomisi tarım, hayvancılık, balıkçılık ve turizme dayalıdır. İlçe, özellikle yaz aylarında İstanbulluların uğrak noktalarından biri haline gelmektedir. Sahilindeki plajları, doğal güzellikleri ve tarihi yapıları ile turistlerin ilgi odağıdır. Şile'nin tarihi yapıları arasında, Şile Kalesi, Şile Feneri, Şile Ayazma Kilisesi, Şile Müzesi ve Şile Halk Eğitim Merkezi yer almaktadır.

Şile'nin yüksek kesimleri ormanlık alanlarla kaplıdır. Şile Ormanları, İstanbul'un en önemli doğal alanları arasındadır. Ormanlık alanlarda kamp, yürüyüş, piknik ve doğa sporları yapılmaktadır. İlçenin Karadeniz kıyısındaki plajları ise yaz aylarında turistlerin ilgisini çekmektedir. Şile'nin en popüler plajları arasında Şile Plajı, Ayazma Plajı, Ağlayan Kaya Plajı ve Kumbaba Plajı yer almaktadır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

OY KULLANDIĞIM SANDIĞIN SONUÇLARINI GÖREBİLİR MİYİM?

Sandık sonuçları, sandık kurulu tarafından tutanak altına alınacak, ilçe ve il birleştirme tutanakları da siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlenecek, birer örnekleri parti temsilcilerine verilecek ve vatandaşların göreceği şekilde de asılacak.

Ardından ilçe seçim kurullarında SEÇSİS’e girilen veriler doğrudan YSK’ya ulaşacak, eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçları ve ıslak imzalı tutanaklar YSK’nın internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılacak.

DEPREM BÖLGELERİNDE OY VERME İŞLEMİ NASIL OLACAK?

Daha önceki seçimde olduğu gibi yine belli bölgelerde sandık kurulacak. Yıkılan okulların da bahçesinde sandık kurulacak. Seçmenler adres kaydını değiştirdiği yerde kullanacak değiştirmediyse deprem bölgesinde kullanacak. Depremzede başka ilde oy kullanırsa oyu o il için sayılacak.

2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KAÇINCI DÖNEM?

2023 Türkiye genel seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçimlerdir.











