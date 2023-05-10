İstanbul Üsküdar Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

İstanbul Üsküdar Hakkında

İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan ve tarihi dokusu ile dikkat çeken ilçelerinden biri Üsküdar'dır. Boğaziçi'nin doğu yakasında yer alan Üsküdar, tarihi ve kültürel zenginlikleri, manzaraları, mimari eserleri, yeşil alanları ve denize yakınlığı ile İstanbul'un en özel ilçelerinden biridir.

Tarihçesi:

Üsküdar, İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biridir. Tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar dayanan ilçenin kuruluşuyla ilgili birçok efsane ve hikaye anlatılır. Üsküdar'ın ilk adı Kalkhedon'dur ve Antik Yunanistan döneminde önemli bir liman kenti olarak bilinirdi. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli bir yerleşim yeri haline geldi. Osmanlı döneminde Üsküdar, saray, cami ve külliyelerin inşa edildiği önemli bir merkez haline geldi. Cumhuriyet döneminde ise kentsel dönüşüm ve gelişimle birlikte modern bir ilçe haline geldi.

Coğrafi Özellikleri:

Üsküdar, İstanbul Boğazı'nın doğu yakasında yer almaktadır. İlçenin kuzeyinde Beykoz, batısında Ümraniye ve Kadıköy, güneyinde Marmara Denizi ve doğusunda ise Beykoz ve Şile ilçeleri yer almaktadır. Toplamda 35 km² bir alanı kaplayan ilçe, genellikle tepe ve yamaçlarla kaplıdır. İlçede deniz seviyesinden yüksekliği 50 metreye kadar olan yerlerde ormanlık alanlar yer almaktadır.

İlçeleri:

Üsküdar, 42 mahalleden oluşmaktadır. İlçenin tarihi dokusunu yansıtan mahalleler arasında Selimiye, Kuzguncuk, Çengelköy, Üsküdar Merkez, Beylerbeyi ve Vaniköy gibi semtler yer almaktadır. İlçenin en büyük mahallesi ise Burhaniye'dir.

Nüfus:

2021 yılı verilerine göre, Üsküdar ilçesinin nüfusu 539.139'dur. İlçe nüfusu 269.562'si erkek ve 269.577'si kadındır. İlçe nüfusunun yaş ortalaması 38'dir. Nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 15.404 kişidir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

SEÇİM NEDİR?

Seçim, kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemi. Toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması.

SEÇİM GÖREVİ NEDİR?

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

TÜRKİYE'DE SEÇİM BARAJI YÜZDE KAÇ?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.

SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.











