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İstanbul’da halk otobüsleri duruyor mu? 22 Mayıs’ta seferler iptal mi edilecek?

İstanbul’da halk otobüsleri duruyor mu? 22 Mayıs’ta seferler iptal mi edilecek?

12:3319/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbulluları yakından ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul'da binlerce özel halk otobüsü, ödeme krizine bağlı olarak 22 Mayıs 2025 Perşembe günü kontak kapatmaya hazırlanıyor. Peki, 22 Mayıs'tan sonra seferler ne zaman normale dönecek?

Özel halk otobüsleri işletmecileri tarafından İstanbullulara kötü haber verildi. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, 3 bin 41 aracın 22 Mayıs günü hizmet dışı kalacağını açıkladı.

OTOBÜSLER NEDEN DURUYOR?

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kendilerine verdiği ödeme taahhütlerini yerine getirmediğini ve bu nedenle sistemin sürdürülemez hale geldiğini belirtti. Ovacık, "Dördüncü ayımıza girdik ve hala ödeme alamadık. 15 Mayıs’ta 500 milyon TL ödeneceği söylendi ancak bu rakam yatırılmadı" dedi.

3 BİN 41 ARAÇ SEFER DIŞI KALACAK

Krizin en önemli yansıması ise İstanbul sokaklarında hissedilecek. Başkan Ovacık, toplam 3.041 özel halk otobüsünün 22 Mayıs itibarıyla sefere çıkamayacağını açıkladı. Gerekçe olarak ise otobüslerin yakıt alamaması, personel maaşlarının ödenememesi ve işletme giderlerinin karşılanamaması gösterildi.

SEFERLER NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, "Belediyeden ödeme aldığımız noktada süreci değerlendireceğiz. Belediyenin göstereceği tavır yolumuzu belirleyecek." açıklamasında bulundu.

İSTANBUL'DA ULAŞIM KRİZİ KAPIDA MI?

Toplu taşımanın bel kemiği olan özel halk otobüslerinin sefere çıkmaması, İstanbul'da günlük hayatı ciddi şekilde etkileme potansiyeline sahip. Özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde, otobüs seferlerinin aksaması metro ve metrobüs gibi diğer ulaşım hatlarında yoğunluk yaratabilir.

ÇÖZÜM BELEDİYE'DEN GELECEK Mİ?

Ovacık son olarak şu çağrıda bulundu:

“Biz vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Ancak geldiğimiz bu noktada elimizden bir şey gelmiyor. Ödeme yapılmadığı sürece bu sistem devam edemez. Belediyeden gelecek açıklama sürecin seyrini belirleyecek.”





#İstanbul
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#Özel Halk Otobüsleri
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