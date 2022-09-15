TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacağı belli oldu: Hangi ilde TOKİ arsa satacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut hakkında 2+1 dairelerin 240 ay vadeyle 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 3+1 konutların yine 240 ay vadeyle 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle ödemesi koşulu aktarıldı. Sosyal konut projesinde ilk kez arsa satışları da yapılacak. Proje kapsamında evler 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak. Peki TOKİ arsa satışları hangi illerde nerede var? TOKİ arsa başvuru satışları nereden yapılır? TOKİ arsa başvurusu nereden yapılır? İstanbul’da TOKİ arsa satışı var mı? İşte, İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ arsa satış yerleri...

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Dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesi için başvurular başladı. Sosyal Konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayacak olup 31 Ekim 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecek. TOKİ arsa satışları için başvuru tarihleri ile arsanın satışa sunulacağı illerde belli oldu. Peki TOKİ arsa satışları nerede? TOKİ arsa başvuru satışları nereden yapılır? TOKİ arsa başvurusu nereden yapılır?

İstanbul'da TOKİ arsa satışı var mı?

TOKİ sosyal konutların başlamasıyla birlikte çok yoğun bir talep söz konusu olurken, proje kapsamında arsa satışları da yapılacak. Özellikle de İstanbul'da TOKİ arsa satışı olup olmadığı merak ediliyordu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada İstanbul'da projeli TOKİ arsa satışının olmayacağını söyledi.

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TOKİ arsa satışları nerede hangi illerde var?

Sosyal Konut Projesi dahilinde tam 40 ilde arsa alımı gerçekleşecek. Arsa alımı, illere göre dağılımı netleşti. Arsalar Adana, Ankara, Aydın, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

TOKİ arsa başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşından büyük olmak,

Belediye sınırları içinde ikamet etmek,

İstanbul'da 18 bin il dışında da 16 bin TL net gelirin olması

TOKİ arsa başvurusu nasıl nereden, ne zaman yapılacak?

10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında başlayan başvuru tarihlerinde istenen belgelerle birlikte 500 TL başvuru ücretinin yatırılması gerekir. e-devlet, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'ndan başvuru işlemi gerçekleşir. TOKİ arsa başvurusunun sonuçları noter kurası ve diğer duyurular idaresi "www.toki.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak. Kura sonucu vatandaşlara kısa yolla mesaj gönderilecek. Başvuru için istenen belgeler daha sonra duyurulacaktır.

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