Özgün Son dakika İstanbulda toplu taşımaya yüzde 29,10 zam
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Son dakika: İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 29,10 zam

UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı. Metrobüs, metro, otobüs ve tramwaylarda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi. Taksiler de kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL’den 8,51 liraya çıktı. İşte ücret tarifleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda toplu taşıma ücretlerine zam: 2023 metrobüs, metro, otobüs, tramvay öğrenci ve tam akbil ücretleri
İstanbul ulaşım zamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME 2023 yılında geçerli olacak toplu taşıma ücretlerinin belirlenmesi için Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde olağan üstü toplantı yaptı.

UKOME geçen hafta asgari ücretin belirlenmemesinde dolayı 2023 yılı toplu taşıma ücretlerini belirleyememişti.

ÜCRET TARİFLERİ

Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL’den 9,90 TL,

Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL,

Öğrenci minibüs ücreti, 3.50 TL’den 5 TL’ye

Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL,

Tam Abonman Ücreti 602 TL’den 777 TL, Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL’den 140 TL,

Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL,

Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL’den 8,51 TL,

Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL’den 100,80 TL,

Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL,

Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL’den 7 TL,

Okul Servisi ikinci dönemden itibaren geçerli olmak üzere 0-1 Km Ücreti 660 TL’den 792 TL,

Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL’den 422,41 TL.

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