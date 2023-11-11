İstanbul Valiliği tarafından kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağış konusunda uyarı yapıldı.

İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Valilik açıklamasında, “Meteoroloji radarından alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir” ifadelerine yer verildi.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa, Yalova ve Kocaeli'de bugün gece saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BİR UYARI DA AKOM'DAN

İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) meteorolojik değerlendirmesine göre, lodos bugün kuvvetlenerek etkisini artıracak. Etkili lodosla birlikte sıcaklıkların 23 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Yarın ise lodosun şiddetlenerek fırtınaya dönüşmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

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Açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra logosun şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Fırtınayla birlikte kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi yaşanması öngörülüyor.

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13 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bilecik, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yapılırken Aydın, Çanakkale, Manisa, Balıkesir ve İzmir için de sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.







