Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da lodos uyarısında bulunmuştu. Gece saatlerinden itibaren özellikle sahil kesimlerinde lodosun etkili olduğu görüldü. Rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreye kadar çıktı. Lodos, Üsküdar sahilinde de etkisini gösterdi. Kadıköy ve Beykoz kıyılarında dalgalar kıyıya vururken, sahil kenarında fotoğraf çekmek isteyenler lodos etkisiyle savrulduğu görüldü. İşte İstanbul'da bugün hava durumu ...

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 11 KASIM 2023

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 18 derece.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 11 KASIM 2023

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Tekirdağ, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.







