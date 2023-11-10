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Hafta sonu için sağanak yağış uyarısı! 11-12 Kasım yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu plan yapmayı düşünen vatandaşlar il il hava durumunu sorguluyor. Hafta sonu yağış olacak mı? 11-12 Kasım Cumartesi ve Pazar il il hava durumu raporu haberimizde.

09:39 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için yeni
raporunu yayımladı. Buna göre hafta sonu ülkenin batısında kuvvetli sağanak yağışlar etkisi gösteriyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 10 KASIM 2023

Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen
durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 18

İstanbul: Parçalı bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı bulutlu 26

Antalya: Parçalı bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 10

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 11-12 KASIM 2023



#hava durumu
#meteoroloji
#il il hava durumu
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