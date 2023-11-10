Hava durumu
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 10 KASIM 2023
Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İL İL HAVA SICAKLIKLARI
Ankara: Parçalı bulutlu 18
İstanbul: Parçalı bulutlu 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Adana: Parçalı bulutlu 26
Antalya: Parçalı bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 10
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23