Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için yeni hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre hafta sonu ülkenin batısında kuvvetli sağanak yağışlar etkisi gösteriyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 10 KASIM 2023

Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 18

İstanbul: Parçalı bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı bulutlu 26

Antalya: Parçalı bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 10

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 11-12 KASIM 2023







