İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe: 1-0 (Maç Özet)

Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Ev sahibi İM Kayserispor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Kayserispor Fenerbahçe Maç Özeti

21'inci dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

27'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues'in kaleye çektiği şutu kaleci Lung kurtardı.

30'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Isla, Vedat Muriç'e pasını yolladı. Muriç'in çektiği şutu defans kornere çeldi.

35'inci dakikada Kayserispor'da sol açıkta topla buluşan Bilal'in ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta gitti.

39'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Emre, ceza sahası içine orta açtı. Yaşanan karambolde Rodrigues'in şutu yandan auta gitti.

45'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues'in sol açıktan vurduğu şut az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

50'nci dakikada Fenerbahçe'de ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin vurduğu şut soldan auta gitti.

57'nci dakikada gelişen Kayserispor atağında Mensah'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Umut, ceza sahası içine girer girmez vuruşunu yaptı ve Altay'a da çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

73'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunu kaleci Lung kornere çeldi.

75'inci dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan Rodrigues'in çektiği şut az farkla üstten auta gitti.

78'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya Muriç'in vurduğu kafa vuruşu sağdan auta gitti.

90'ıncı dakikada ceza sahası içinde Deniz'in pasıyla buluşan Muriç'in şutu üstten auta gitti.

Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.



STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Erdinç Sezertam (xx), Süleyman Özay (xx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xxx), Abdennour (xx), Poulain (x) (Dk. 27 Levent xx), Şamil (x), Bilal (xx) (Dk. 64 Henrique xx), Lopes (xx), Djedje (xx) (Dk. 76 Rienstra x), Yasir (xx), Mensah (xx), Umut (xxx), Adebayor (xx)

FENERBAHÇE: Altay (xx), Hasan Ali (xx), Isla (xx), Serdar (xx), Zanka (xx) (Dk. 77 Mevlüt), Luiz Gustavo (xx), Emre (xx) (Dk. 70 Tolga Ciğerci x), Moses (xx) (Dk. 64 Deniz x), Ozan (xx), Rodrigues (xx), Muriç (xx)

GOL: Dk. 57 Umut (İstikbal Mobilya Kayserispor)

SARI KARTLAR: Yasir (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Rodrigues, Tolga Ciğerci, Serdar (Fenerbahçe)

İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından

İstikbal Mobilya Kayserispor'un evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, deplasmanda puan kaybı yaşadıklarını belirterek, "Bugün deplasmanda kaybettik. Her ne olursa olsun Fenerbahçe olarak arkamıza baktığımızda herkesi arkamızda göreceğiz. Herkes bundan emin olsun. Fenerbahçe'nin nasıl şampiyon olacağını söyleyen arkadaşlara da buradan selam olsun. Hakemleri konuşmak benim işim değil. Bu konulara girmek istemiyorum. Ben takımımın oyunundan sorumluyum. Takımımın bugün ortaya koyduğu performans sonucu gol bulması gerekiyordu. Bizim hakemlerin yaptığıyla işimiz yok" diye konuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, "Kayserispor yönetimi ve taraftarlar olarak sezon başından bu yana istemediğimiz yerlerdeydik. Yönetimimizle birlikte ayağa kalkarak Fenerbahçe'yi yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Takım içinde psikolojik yönde sorunlar vardı, son 3 günde bunları çözmeye çalıştık ve bu sonucu aldık. Çok zor bir deplasman olsa da Gençlerbirliği maçında da galibiyet almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Takımı ligde tutmak için gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydeden Uygun, "Allah'ın izniyle inşallah Kayserispor tarih yazarak, herkesin 'düştü' dediği takım düşmeyecek. Alabildiğimiz kadar puanları almak istiyoruz. Hedefimiz de ne kadar puan varsa bunun hepsini almaktır" dedi.