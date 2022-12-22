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2023 asgari ücret için işverene verilecek devlet desteği miktarı belli oldu

Asgari ücret net rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. 2023 net asgari ücret tutarı 8 bin 500 TL oldu. İşverenler yeni asgari ücretle beraber ne kadar yük alacağını merak ederken iş verene verilen desteğin yeni yılda da süreceği bildirildi. Peki, 2023 yılında işverene devlet desteği ne kadar, kaç lira verilecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İŞVEREN DESTEK ÖDEMESİ: 2023 asgari ücret için işverene ne kadar destek ödemesi verilecek? İşveren vlet desteği kaç lira?
İşverene devlet desteği 2023

2023 yılında uygulanacak net asgari ücret yüzde 54,7 artışla 8 bin 506,8 TL oldu. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, gerekmesi halinde 2023'te de ara bir düzenleme yapılabileceğini ifade etti. Erdoğan, "Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları yük bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz." dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından 2023 asgari ücrete ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

2023 İŞVERENE DEVLET DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret için işverenlere verilen devlet desteği 100 TL'den 250 TL'ye çıkarılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretini net 8 bin 506 TL olarak açıklandı. Asgari ücret için işverenlere de işçi başına doğrudan 250 TL destek verileceği belirtildi. Habertürk'ün haberine göre, asgari ücret için işverenlere verilen devlet desteği 100 TL'den 250 TL'ye çıkarılacak.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Brüt 10 bin 8 lira net 8 bin 506 lira olacak açıklanan asgari ücrete Temmuz ayında yapılan zam sonrası yüzde 54,66'lık bir zam yapılmış oldu.

2022 ASGARİ ÜCRET İÇİN İŞVERENE NE KADAR DESTEK VERİLDİ?

Resmi Gazete'de 05/07/2022 tarihinde yayımlanan 7417 sayılı Kanun'un 64'üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 88'inci maddeyle işverenlere, 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 3.33 TL (aylık 100 TL) asgari ücret desteği verileceği düzenlenmişti.

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