"İUP maaşları neden yatmadı? 27 EKİM 2024 İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İŞKUR tarafından yürütülen ve işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla uygulanan bir eğitim ve rehberlik programı olan İUP, ilk maaş dönemine giriyor. Kişilerin mevcut işgücü piyasasına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, mesleki becerilerini geliştirmek için ortaya çıkan İUP, maaşlarının ne zaman yatacağı ile gündemde yer alıyor. Gözler şimdi İUP maaşının ödeneceği tarihte. Peki, İşgücü Uyum Programı İUP maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair net bir tarih henüz açıklanmadı. Ancak, maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. İlgili kurumlar, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacaklarını duyurdu. Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ekim ayından itibaren maaşlarda artış yapılacağı ve aylık miktarın 12 bin TL'ye çıkarılacağı belirtiliyor​





İUP’un Amacı ve İşleyişi

Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.





Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur. İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.



