İYİ Parti milletvekili adayları
İYİ Parti 2023 seçimi milletvekili aday listesi sorgulanıyor. İYİ Parti’de 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylığı başvuruları sona eredi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partiye milletvekili aday adaylığı için yapılan başvurulardan 3 bin 379'unun kabul edildiğini bildirdi.
Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İyi Parti'de, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik aday adaylığı başvurularının bugün sona erdiğini belirtti.
Zorlu, "3 bin 379 geçerli başvuru partimizce kabul edilmiştir. Bu yoğun teveccüh sebebiyle tüm milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Yavuz Ağıralioğlu milletvekili adayı oldu mu?
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle, partimize 28'inci dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım. İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır" dedi.
İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu mu?
İYİ Parti, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 14 Nisan’da teslim edecek. YSK’ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin İYİ Parti’nin milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak.
İYİ Parti İstanbul milletvekili aday adayı isim listesi
A.AHAT ANDİCAN
ABDURRAHMAN KILINÇ
ABDURRAHMAN AKSOY
ADEM GÜNEŞDOĞDU
ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU
AHMET KORKUSUZ
AHMET KARASOY
AHMET ARSLAN
AHMET BOLAT
ALİ KIDIK
ALİ KARAHASANOĞLU
ALİ ERTEN
ALİ HAYDAR GÜVEN
ARZU ŞİMŞEK
ARZU ÖNŞEN
ASİYE KÜÇÜKYILMAZ
ATAKAN ÖZKAN
AYFER GÜMRÜK
AYHAN BÖLÜKBAŞI
AYŞE TOPAL
BAYRAM ÇAKIR
BAYRAM DERE
BURAK USTALI
BUSE ALBAYRAK
BÜLENT ÖZDEMİR
BÜLENT NURİ BOZATLI
CELAL KARAPINAR
CENGİZ SAYDERE
ÇETİN ŞAMİLOĞLU
DEMİR MURAT AKSOY
DERYA KESİMCİ
DOĞAN AVCI
DURSUN BORAN
EBEDDİN YILMAZ
EMİR DEMİREZEN
ENVER GÜMÜŞ
ERCÜMENT ÇELİK
ERSİN BEYAZ
ETHEM BAYKAL
EVRİM TOK
EZGİ NESLİHAN YAZIR
FAZLI YURDAKUL
FEVZİ FATİH OĞUZ
FİLİZ ÇELİK
GÖKÇE TÜMER ÖZGEN
GÖZDE ERDOĞAN ABALIOĞLU
GÜLHAN TAŞPINAR
HACİ TAŞ
HAKAN AY
HAMZA YURTSEVER
HASAN KAYA
HASAN ÇELİK
HASAN BALABAN
HAYRİ İDİN
HİCRAN VUSLAT ŞENEL
HİKMET TANRIVERDİ
HÜRANA GÜNGÖR
HÜSEYİN BÖRKLÜ
HÜSEYİN UÇAR
HÜSEYİN REŞAT TÜZÜNATAÇ
İBRAHİM METE YILMAZ
İSMET GÜNGÖR
KEMAL NİZİPLİOĞLU
KEMAL ESEN
KUTBETTİN DENİZHAN
KÜRŞAT ÖZER
MAHMUT SEVER
MEHMET GÜLTEKİN
MEHMET ALİ UYKUR
MEHMET EMİN BARDAKÇI
MEHMET TOLGA AKALIN
MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
MELİHA APAYDIN
MERVE ÇİÇEK
MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ
METE KOCA
METİN BOZKURT
MUHSİN YILDIZ
MUSTAFA KONUR
MUSTAFA CEMİL SEÇKİN
MÜMİN GÜNLER
MÜSLÜM KARAGÜLLE
MÜYESSER ARMAĞAN
NAZMİYE İZGİN
NİHAT AVKAN
NİHAT ARTUN
NUR DOĞANAY
NURCİHAN HASDEDEOĞLU
OĞUZ DEMİR
ORHAN ÇAÇAN
OSMAN ŞERENET
ÖMER YASİN ADIGÜZEL
ÖZDEMİR POLAT
ÖZGECAN SIRMA
ÖZLEM ERMİŞ
SADIK ÇALIŞKAN
SEBAHATTİN SERBEST
SEBAHATTİN ÇEVİK
SELAHATTİN ÖZDEMİR
SELÇUK KEDİ
SELİM YILDIZHAN
SELMA SARICAOĞLU ÇALIŞKAN
SERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ
SERVET İDİL
SEVİNÇ GÜMÜŞ
SEYFETTİN ÇAĞRI YILDIRIM
SEYİT ATEŞ
SURURİ KARABEL
ŞAHİN ÖZDEMİR
ŞENOL KÜÇÜKPAZARCIK
ŞEREF TAMTÜRK
ŞULE AĞAÇAKAY ERSOY
ŞÜKRAN ÇİÇEK
TUNCAY YAZICI
ÜLKÜ AYAYDIN
ÜMİT BEYAZ
YAŞAR ŞAMCI
ZAHİDE SÖĞÜT
ZEKİ BULGAN
İYİ Parti İzmir milletvekili aday adayları isim listesi
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aday Adayları belli oldu. 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde İzmir’de 66 İYİ Partili milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray 2’nci bölgeden başvuruda bulundu. Öte Yandan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'de İzmir 1. Bölge'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.
İYİ Parti Muğla milletvekili aday adayları listesi
İyi Parti Muğla'dan milletvekili aday adayları listesi belli oldu. İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe tarafından, Muğla'dan 37 müracaat olduğu, 27 aday adayının birinci tercihinin Muğla olduğu, 10 kişinin ise ikinci tercih olarak Muğla'dan aday adaylığı müracatında bulunduğu açıklandı.
- Ahmet Sakıcı, Alper Bircanoğlu, Arıhan Erdoğan, Ayfer İlhan Öçer, Behçet Saatcı, Fadime Gezer, Fatih Ayden, Fatma Betül Köseoğlu, Gülgün Çolakoğlu, Hanife Erdoğan, Hürmüz Arslantürk, Levent Aslan, Mehmet Tosun, Metin Ergun, Muzaffer Görkem Erön, Nesrin Aştı, Ömer Kaya, Ömer Hayati Kılınç, Onat Akdu, Osman Burhan Onat, Özlem Özdemir, Ramazan Utku, Recep Kurt, Salih Demir, Şehnaz Aybey, Tuğkan Çetin, Tulgay Hasar
2023 seçimleri İYİ Parti Gaziantep milletvekili aday adayları tam liste
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mllet ittifakı adayını destekleyecek olan İYİ Parti’de Gaziantep Milletvekilliği için 7’si kadın vekil toplam 53 isim aday adayı oldu.
53 kişilik aday adayı listesi içinde 7 kadın aday adayının olduğu listenin tamamı şöyle:
1-MEHMET MUSTAFA GÜRBAN 08.11.1979
2- EBUBEKİR TEK 05.04.1981
3- AHMET KARADUMAN 01.02.1970
4- ALİ İBRAHİM KARATURAN 01.02.1964
5- ALİ SAKİ DOKUYUCU
6- ALİ SİRACİ GÖKDEMİR 25.11.1957
7- BEKİR ÇAPAN 09.01.1971
8– BEKİR AYAZ 03.04.1971
9- DURSUN KARAHAN
10- EMİNE NİSA ÇAKIR
11- ERKAN KUŞÇU 12.02.1986
12- ERTUĞRUL DEMİRÇUBUK 01.01.1976
13- ERTUĞRUL TOLGA ORHAN 09.01.1979
14- GÖKHAN DURSUN
15- GÜL DİLEK SARIFAKIOĞLU 11.10.1970
16- HALİL KILINÇ 01.11.1975
17- HASAN ALPDOĞAN 05.02.1969
18- HASAN BORAN 13.07.1985
19- HÜSEYİN AVCI 01.07.1955
20- İBRAHİM SARICA 19.05.1984
21- İBRAHİM KESKİN 27.01.1978
22- İBRAHİM HALİL DOĞAN
23- İMAM HÜSEYİN FİLİZ
24- IŞIL KULAKSIZ 01.06.1976
25- İSMAİL BARBAROS ASLAN 09.12.1981
26- İSMET KILIÇ 10.02.1964
27- MEDİNE İLAY YILDIRIM 03.04.1998
28- MEHMET TOKDEMİR 29.07.1994
29- MEHMET AY 30.03.1960
30- MEHMET ÖZBERK
31- MEHMET ALİ YILDIRIM
32- MEHMET CEM ÇALIŞKAN
33- MEHMET EKDER DEMİR
34- MEHMET HANİFİ TİRYAKİ
35- MEHMET MURAT YAPRAK
36- MERAL YILDIZ 07.10.1981
37- MESUT NİZİPLİOĞLU 01.02.1956
38- MUHİTTİN AVCI 20.10.1965
39- MURAT DAİ 04.06.1990
40- MUSTAFA ALTUNBAŞ
41- MUSTAFA KEMAL YILDIRIM 01.01.1996
42- NERMİN TUZCU 23.01.1960
43- OĞUZ HOCAOĞLU 25.09.1971
44- OKTAY İYİSARAÇ 03.03.1984
45- OSMAN ÇAM 23.08.1969
46- REFİK ÖZSEVEN 01.11.1979
47- SEMA ALBAYRAM 28.04.1970
48- SEYHUN BOZDAĞ
49- ŞIH HASAN ÇAPAN
50- TARIK ONUR KARTAL
51- TİBET EKİNCİ 09.04.1985
52- YAVUZ TATLI 07.08.1990
53- YAVUZ KURT 21.06.1969
İYİ Parti Kocaeli milletvekili aday adayı isim listesi
İYİ Parti’de şu ana kadar adaylığı kesinleşmiş isimler ise şöyle: Lütfü Türkkan, Şanbaz Yıldız, Cumali Durmuş, Yüksel Ercan, Sevinç Akdemir, Ercüment Şahin, Mehmet Kamil Şirin, Yadullah Aktaş, Celalettin Kurt, Özhan Öztürk, Pelin Coştur Filiz, Pelin Dönge, Nurcan Acaroğlu Göktaş, Büşra Kuşcu, Aynur Vergili, Hasan Sır, Turan Atilla, Abdulkadir Erbağcı, Güneş Şahin, Ali Paşa Naipoğlu, Gökçe Nesli Kondu Çağlayan, Nilay Kurt, Mustafa Kaan Kabakoğlu, Aşkın Özön, Şakir Süloğlu, Salih Işık, Ahmet Yücel Şanlı, Savaş Eminoğlu, Güzin Aşkın Atalı, Vedat Eryetiş, Ayla İlgün, Şafak Akın İbiloğlu, Banu Aykan, Batuhan Işık, Meşkure Çelik Kaya, Koray Topçu, Mustafa Anayurtlu, Suat Adıyaman, Arif Kartal, Tülay Çivi, Seda Büyükkara, Dicle Akın, Erkut Kaya, Murat Özbay ve Sebahat Altun Yurttan.
24 Haziran 2018 seçimleri İYİ Parti milletvekili adayları tam liste
24 Haziran 2018 seçimlerinde İYİ Parti milletvekili adayları listesi şu şekilde olmuştu:
- ADANA 1 İSMAİL KONCUK
- ADANA 2 MEHMET METANET ÇULHAOĞLU
- ADANA 3 ALİ AYDIN
- ADANA 4 NİHAL AĞCA
- ADANA 5 RECAİ MERCİMEK
- ADANA 6 SİNEM ULUDAMAR
- ADANA 7 MEHMET SERTAÇ DURAK
- ADANA 8 VEDAT SABANCI
- ADANA 9 EREN ÖZER
- ADANA 10 HAMZA GÜLTEKİN
- ADANA 11 ŞULE TÜDEŞ
- ADANA 12 ERCAN ATALAY
- ADANA 13 ALİ KABAKLI
- ADANA 14 SİBEL ÇAKMAK
- ADANA 15 İLKER KILINÇ
ADIYAMAN 1 MAHMUT BOZKURT
ADIYAMAN 2 ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY
ADIYAMAN 3 ZÜLFİKAR IŞIK
ADIYAMAN 4 FATİME ZEHRA AKBAŞ
ADIYAMAN 5 MAHMUT CİHAN GÜVENÇ
AFYONKARAHİSAR 1 GÜLTEKİN UYSAL
AFYONKARAHİSAR 2 ABDÜLKADİR AKCAN
AFYONKARAHİSAR 3 OKŞAN ULUSOY EFE
AFYONKARAHİSAR 4 SELAHATTİN MÜHSÜRLER
AFYONKARAHİSAR 5 ALPER YAĞCI
AFYONKARAHİSAR 6 ÖMER ERYEŞİL
AĞRI 1 BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU
AĞRI 2 ADEM KILIÇ
AĞRI 3 MUSTAFA YAŞAR
AMASYA 1 AHMET FATİH COŞAR
AMASYA 2 GÖKHAN LAFÇI
AMASYA 3 MEDET EROĞLU
ANKARA-1 1 KORAY AYDIN
ANKARA-1 2 HALİL İBRAHİM ORAL
ANKARA-1 3 MESUT ÖZARSLAN
ANKARA-1 4 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
ANKARA-1 5 MİNE BAŞ
ANKARA-1 6 YETKİN ÖZTÜRK
ANKARA-1 7 KADRİYE ÜNLER
ANKARA-1 8 FEHMİ KANDEMİR
ANKARA-1 9 BARIŞ DOĞAN
ANKARA-1 10 ÇAĞLAR AY
ANKARA-1 11 İHSAN KOÇAK
ANKARA-1 12 KENAN TÜRÜDÜ
ANKARA-1 13 HATİCE KÜÇÜK
ANKARA-2 1 ŞENOL BAL
ANKARA-2 2 ERSÖNMEZ YARBAY
ANKARA-2 3 GÖKHAN BEKER
ANKARA-2 4 FARUK KÖYLÜOĞLU
ANKARA-2 5 HASAN SEYMEN
ANKARA-2 6 HEDİYE AKDERE
ANKARA-2 7 TUNCAY TEKAY
ANKARA-2 8 HÜSEYİN ÖZLÜK
ANKARA-2 9 BAHA CANKUT SARITAŞ
ANKARA-2 10 ÇİĞDEM BİNGÖL
ANKARA-2 11 BARIŞ ÇALIŞKAN
ANKARA-3 1 DURMUŞ YILMAZ
ANKARA-3 2 AYHAN ALTINTAŞ
ANKARA-3 3 REŞAT ERDOĞAN
ANKARA-3 4 TAMER KAYAALP
ANKARA-3 5 AYŞE SUCU
ANKARA-3 6 ÖMER KARAKAŞ
ANKARA-3 7 HÜSEYİN ŞİMŞEK
ANKARA-3 8 UMUTCAN GÜNERKAYA
ANKARA-3 9 AHMET CAN BUĞDAY
ANKARA-3 10 BÜLENT GÜRSOY
ANKARA-3 11 ALİ IŞINER HAMŞİOĞLU
ANKARA-3 12 BERİL GÜMÜŞ