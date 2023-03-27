İYİ Parti 2023 seçimi milletvekili aday listesi sorgulanıyor. İYİ Parti’de 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylığı başvuruları sona eredi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partiye milletvekili aday adaylığı için yapılan başvurulardan 3 bin 379'unun kabul edildiğini bildirdi.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İyi Parti'de, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik aday adaylığı başvurularının bugün sona erdiğini belirtti.

Zorlu, "3 bin 379 geçerli başvuru partimizce kabul edilmiştir. Bu yoğun teveccüh sebebiyle tüm milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz Ağıralioğlu milletvekili adayı oldu mu?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle, partimize 28'inci dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım. İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır" dedi.

İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu mu?

İYİ Parti, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 14 Nisan’da teslim edecek. YSK’ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin İYİ Parti’nin milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak.

İYİ Parti İstanbul milletvekili aday adayı isim listesi

İYİ Parti’nin İstanbul 3. Bölge aday adayları beli oldu.

A.AHAT ANDİCAN

ABDURRAHMAN KILINÇ

ABDURRAHMAN AKSOY

ADEM GÜNEŞDOĞDU

ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU

AHMET KORKUSUZ

AHMET KARASOY

AHMET ARSLAN

AHMET BOLAT

ALİ KIDIK

ALİ KARAHASANOĞLU

ALİ ERTEN

ALİ HAYDAR GÜVEN

ARZU ŞİMŞEK

ARZU ÖNŞEN

ASİYE KÜÇÜKYILMAZ

ATAKAN ÖZKAN

AYFER GÜMRÜK

AYHAN BÖLÜKBAŞI

AYŞE TOPAL

BAYRAM ÇAKIR

BAYRAM DERE

BURAK USTALI

BUSE ALBAYRAK

BÜLENT ÖZDEMİR

BÜLENT NURİ BOZATLI

CELAL KARAPINAR

CENGİZ SAYDERE

ÇETİN ŞAMİLOĞLU

DEMİR MURAT AKSOY

DERYA KESİMCİ

DOĞAN AVCI

DURSUN BORAN

EBEDDİN YILMAZ

EMİR DEMİREZEN

ENVER GÜMÜŞ

ERCÜMENT ÇELİK

ERSİN BEYAZ

ETHEM BAYKAL

EVRİM TOK

EZGİ NESLİHAN YAZIR

FAZLI YURDAKUL

FEVZİ FATİH OĞUZ

FİLİZ ÇELİK

GÖKÇE TÜMER ÖZGEN

GÖZDE ERDOĞAN ABALIOĞLU

GÜLHAN TAŞPINAR

HACİ TAŞ

HAKAN AY

HAMZA YURTSEVER

HASAN KAYA

HASAN ÇELİK

HASAN BALABAN

HAYRİ İDİN

HİCRAN VUSLAT ŞENEL

HİKMET TANRIVERDİ

HÜRANA GÜNGÖR

HÜSEYİN BÖRKLÜ

HÜSEYİN UÇAR

HÜSEYİN REŞAT TÜZÜNATAÇ

İBRAHİM METE YILMAZ

İSMET GÜNGÖR

KEMAL NİZİPLİOĞLU

KEMAL ESEN

KUTBETTİN DENİZHAN

KÜRŞAT ÖZER

MAHMUT SEVER

MEHMET GÜLTEKİN

MEHMET ALİ UYKUR

MEHMET EMİN BARDAKÇI

MEHMET TOLGA AKALIN

MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ

MELİHA APAYDIN

MERVE ÇİÇEK

MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ

METE KOCA

METİN BOZKURT

MUHSİN YILDIZ

MUSTAFA KONUR

MUSTAFA CEMİL SEÇKİN

MÜMİN GÜNLER

MÜSLÜM KARAGÜLLE

MÜYESSER ARMAĞAN

NAZMİYE İZGİN

NİHAT AVKAN

NİHAT ARTUN

NUR DOĞANAY

NURCİHAN HASDEDEOĞLU

OĞUZ DEMİR

ORHAN ÇAÇAN

OSMAN ŞERENET

ÖMER YASİN ADIGÜZEL

ÖZDEMİR POLAT

ÖZGECAN SIRMA

ÖZLEM ERMİŞ

SADIK ÇALIŞKAN

SEBAHATTİN SERBEST

SEBAHATTİN ÇEVİK

SELAHATTİN ÖZDEMİR

SELÇUK KEDİ

SELİM YILDIZHAN

SELMA SARICAOĞLU ÇALIŞKAN

SERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ

SERVET İDİL

SEVİNÇ GÜMÜŞ

SEYFETTİN ÇAĞRI YILDIRIM

SEYİT ATEŞ

SURURİ KARABEL

ŞAHİN ÖZDEMİR

ŞENOL KÜÇÜKPAZARCIK

ŞEREF TAMTÜRK

ŞULE AĞAÇAKAY ERSOY

ŞÜKRAN ÇİÇEK

TUNCAY YAZICI

ÜLKÜ AYAYDIN

ÜMİT BEYAZ

YAŞAR ŞAMCI

ZAHİDE SÖĞÜT

ZEKİ BULGAN

İYİ Parti İzmir milletvekili aday adayları isim listesi

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aday Adayları belli oldu. 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde İzmir’de 66 İYİ Partili milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray 2’nci bölgeden başvuruda bulundu. Öte Yandan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'de İzmir 1. Bölge'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

İYİ Parti Muğla milletvekili aday adayları listesi

İyi Parti Muğla'dan milletvekili aday adayları listesi belli oldu. İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe tarafından, Muğla'dan 37 müracaat olduğu, 27 aday adayının birinci tercihinin Muğla olduğu, 10 kişinin ise ikinci tercih olarak Muğla'dan aday adaylığı müracatında bulunduğu açıklandı.

Ahmet Sakıcı, Alper Bircanoğlu, Arıhan Erdoğan, Ayfer İlhan Öçer, Behçet Saatcı, Fadime Gezer, Fatih Ayden, Fatma Betül Köseoğlu, Gülgün Çolakoğlu, Hanife Erdoğan, Hürmüz Arslantürk, Levent Aslan, Mehmet Tosun, Metin Ergun, Muzaffer Görkem Erön, Nesrin Aştı, Ömer Kaya, Ömer Hayati Kılınç, Onat Akdu, Osman Burhan Onat, Özlem Özdemir, Ramazan Utku, Recep Kurt, Salih Demir, Şehnaz Aybey, Tuğkan Çetin, Tulgay Hasar

2023 seçimleri İYİ Parti Gaziantep milletvekili aday adayları tam liste

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mllet ittifakı adayını destekleyecek olan İYİ Parti’de Gaziantep Milletvekilliği için 7’si kadın vekil toplam 53 isim aday adayı oldu.

53 kişilik aday adayı listesi içinde 7 kadın aday adayının olduğu listenin tamamı şöyle:

1-MEHMET MUSTAFA GÜRBAN 08.11.1979

2- EBUBEKİR TEK 05.04.1981

3- AHMET KARADUMAN 01.02.1970

4- ALİ İBRAHİM KARATURAN 01.02.1964

5- ALİ SAKİ DOKUYUCU

6- ALİ SİRACİ GÖKDEMİR 25.11.1957

7- BEKİR ÇAPAN 09.01.1971

8– BEKİR AYAZ 03.04.1971

9- DURSUN KARAHAN

10- EMİNE NİSA ÇAKIR

11- ERKAN KUŞÇU 12.02.1986

12- ERTUĞRUL DEMİRÇUBUK 01.01.1976

13- ERTUĞRUL TOLGA ORHAN 09.01.1979

14- GÖKHAN DURSUN

15- GÜL DİLEK SARIFAKIOĞLU 11.10.1970

16- HALİL KILINÇ 01.11.1975

17- HASAN ALPDOĞAN 05.02.1969

18- HASAN BORAN 13.07.1985

19- HÜSEYİN AVCI 01.07.1955

20- İBRAHİM SARICA 19.05.1984

21- İBRAHİM KESKİN 27.01.1978

22- İBRAHİM HALİL DOĞAN

23- İMAM HÜSEYİN FİLİZ

24- IŞIL KULAKSIZ 01.06.1976

25- İSMAİL BARBAROS ASLAN 09.12.1981

26- İSMET KILIÇ 10.02.1964

27- MEDİNE İLAY YILDIRIM 03.04.1998

28- MEHMET TOKDEMİR 29.07.1994

29- MEHMET AY 30.03.1960

30- MEHMET ÖZBERK

31- MEHMET ALİ YILDIRIM

32- MEHMET CEM ÇALIŞKAN

33- MEHMET EKDER DEMİR

34- MEHMET HANİFİ TİRYAKİ

35- MEHMET MURAT YAPRAK

36- MERAL YILDIZ 07.10.1981

37- MESUT NİZİPLİOĞLU 01.02.1956

38- MUHİTTİN AVCI 20.10.1965

39- MURAT DAİ 04.06.1990

40- MUSTAFA ALTUNBAŞ

41- MUSTAFA KEMAL YILDIRIM 01.01.1996

42- NERMİN TUZCU 23.01.1960

43- OĞUZ HOCAOĞLU 25.09.1971

44- OKTAY İYİSARAÇ 03.03.1984

45- OSMAN ÇAM 23.08.1969

46- REFİK ÖZSEVEN 01.11.1979

47- SEMA ALBAYRAM 28.04.1970

48- SEYHUN BOZDAĞ

49- ŞIH HASAN ÇAPAN

50- TARIK ONUR KARTAL

51- TİBET EKİNCİ 09.04.1985

52- YAVUZ TATLI 07.08.1990

53- YAVUZ KURT 21.06.1969

İYİ Parti Kocaeli milletvekili aday adayı isim listesi

İYİ Parti’de şu ana kadar adaylığı kesinleşmiş isimler ise şöyle: Lütfü Türkkan, Şanbaz Yıldız, Cumali Durmuş, Yüksel Ercan, Sevinç Akdemir, Ercüment Şahin, Mehmet Kamil Şirin, Yadullah Aktaş, Celalettin Kurt, Özhan Öztürk, Pelin Coştur Filiz, Pelin Dönge, Nurcan Acaroğlu Göktaş, Büşra Kuşcu, Aynur Vergili, Hasan Sır, Turan Atilla, Abdulkadir Erbağcı, Güneş Şahin, Ali Paşa Naipoğlu, Gökçe Nesli Kondu Çağlayan, Nilay Kurt, Mustafa Kaan Kabakoğlu, Aşkın Özön, Şakir Süloğlu, Salih Işık, Ahmet Yücel Şanlı, Savaş Eminoğlu, Güzin Aşkın Atalı, Vedat Eryetiş, Ayla İlgün, Şafak Akın İbiloğlu, Banu Aykan, Batuhan Işık, Meşkure Çelik Kaya, Koray Topçu, Mustafa Anayurtlu, Suat Adıyaman, Arif Kartal, Tülay Çivi, Seda Büyükkara, Dicle Akın, Erkut Kaya, Murat Özbay ve Sebahat Altun Yurttan.

24 Haziran 2018 seçimleri İYİ Parti milletvekili adayları tam liste

24 Haziran 2018 seçimlerinde İYİ Parti milletvekili adayları listesi şu şekilde olmuştu:

ADANA

ADANA 1 İSMAİL KONCUK

ADANA 2 MEHMET METANET ÇULHAOĞLU

ADANA 3 ALİ AYDIN

ADANA 4 NİHAL AĞCA

ADANA 5 RECAİ MERCİMEK

ADANA 6 SİNEM ULUDAMAR

ADANA 7 MEHMET SERTAÇ DURAK

ADANA 8 VEDAT SABANCI

ADANA 9 EREN ÖZER

ADANA 10 HAMZA GÜLTEKİN

ADANA 11 ŞULE TÜDEŞ

ADANA 12 ERCAN ATALAY

ADANA 13 ALİ KABAKLI

ADANA 14 SİBEL ÇAKMAK

ADANA 15 İLKER KILINÇ

ADIYAMAN

ADIYAMAN 1 MAHMUT BOZKURT

ADIYAMAN 2 ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY

ADIYAMAN 3 ZÜLFİKAR IŞIK

ADIYAMAN 4 FATİME ZEHRA AKBAŞ

ADIYAMAN 5 MAHMUT CİHAN GÜVENÇ

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR 1 GÜLTEKİN UYSAL

AFYONKARAHİSAR 2 ABDÜLKADİR AKCAN

AFYONKARAHİSAR 3 OKŞAN ULUSOY EFE

AFYONKARAHİSAR 4 SELAHATTİN MÜHSÜRLER

AFYONKARAHİSAR 5 ALPER YAĞCI

AFYONKARAHİSAR 6 ÖMER ERYEŞİL

AĞRI

AĞRI 1 BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU

AĞRI 2 ADEM KILIÇ

AĞRI 3 MUSTAFA YAŞAR

AMASYA

AMASYA 1 AHMET FATİH COŞAR

AMASYA 2 GÖKHAN LAFÇI

AMASYA 3 MEDET EROĞLU

ANKARA

ANKARA-1 1 KORAY AYDIN

ANKARA-1 2 HALİL İBRAHİM ORAL

ANKARA-1 3 MESUT ÖZARSLAN

ANKARA-1 4 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

ANKARA-1 5 MİNE BAŞ

ANKARA-1 6 YETKİN ÖZTÜRK

ANKARA-1 7 KADRİYE ÜNLER

ANKARA-1 8 FEHMİ KANDEMİR

ANKARA-1 9 BARIŞ DOĞAN

ANKARA-1 10 ÇAĞLAR AY

ANKARA-1 11 İHSAN KOÇAK

ANKARA-1 12 KENAN TÜRÜDÜ

ANKARA-1 13 HATİCE KÜÇÜK

ANKARA-2 1 ŞENOL BAL

ANKARA-2 2 ERSÖNMEZ YARBAY

ANKARA-2 3 GÖKHAN BEKER

ANKARA-2 4 FARUK KÖYLÜOĞLU

ANKARA-2 5 HASAN SEYMEN

ANKARA-2 6 HEDİYE AKDERE

ANKARA-2 7 TUNCAY TEKAY

ANKARA-2 8 HÜSEYİN ÖZLÜK

ANKARA-2 9 BAHA CANKUT SARITAŞ

ANKARA-2 10 ÇİĞDEM BİNGÖL

ANKARA-2 11 BARIŞ ÇALIŞKAN

ANKARA-3 1 DURMUŞ YILMAZ

ANKARA-3 2 AYHAN ALTINTAŞ

ANKARA-3 3 REŞAT ERDOĞAN

ANKARA-3 4 TAMER KAYAALP

ANKARA-3 5 AYŞE SUCU

ANKARA-3 6 ÖMER KARAKAŞ

ANKARA-3 7 HÜSEYİN ŞİMŞEK

ANKARA-3 8 UMUTCAN GÜNERKAYA

ANKARA-3 9 AHMET CAN BUĞDAY

ANKARA-3 10 BÜLENT GÜRSOY

ANKARA-3 11 ALİ IŞINER HAMŞİOĞLU