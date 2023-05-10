İzmir Aliağa Seçim Sonuçları 2023: Aliağa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonucu Oy Oranı

Türkiye pazar günü seçim 2023 için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 60 milyon 843 seçmen yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. 600 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) seçileceği 2023 seçiminde yüzde 7 barajını geçen partiler vatandaşın seçtiği milletvekiller Meclis’e girecek. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinon Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden İzmir Aliağa Mayıs seçim sonuçları 2023 sorgulamasına başladı. Aliağa Seçim Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını Yenişafak seçim 2023 sayfasından anbe an takip edebilirsiniz.

İzmir Aliağa Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Seçim yasaklarının kalkmasının ardından İzmir Aliağa 2023 seçim sonuçları saat 21.00 itibariyle kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. Ancak tam seçim sonuçlarının sandıklardan çıkan oyların sayımının bitmesinin ardından belli olması bekleniyor.

Oy Nasıl Kullanılır?

Oy kullanacak vatandaşlar aşağıda yer alan bilgilere mutlaka dikkat etmesi gerekiyor.

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Kullanılmamış oylar ne olur?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki eder mi?

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

İzmir Aliağa Hakkında Bilgi

İzmir Aliağa ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu: İzmir'in kuzeydoğusunda yer alan Aliağa ilçesi, tarihi açıdan oldukça zengin bir bölgedir. Aliağa, antik dönemde "Myrina" adıyla anılmıştır. Bu dönemde önemli bir liman kenti olan Myrina, İzmir'in antik çağda bilinen en önemli kentlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Aliağa'nın tarihi, Myrina'nın MÖ 2. binyılda kurulmasıyla başlar. Sonraki dönemlerde Pers, Roma ve Bizans gibi farklı uygarlıkların hakimiyeti altına girmiştir. Bu nedenle Aliağa, tarih boyunca farklı kültürlerin etkisi altında kalmıştır.

Coğrafi olarak Aliağa, İzmir'in kuzeydoğusunda, Karadeniz'e yakın bir konumdadır. İlçe, Karşıyaka, Bornova ve Konak gibi büyük ilçelere yakın bir konumda yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 545 kilometrekare, deniz seviyesinden yüksekliği ise 5 metredir.

Aliağa, toplamda 8 mahalleye ayrılmaktadır. Bu mahalleler sırasıyla; Atatürk, Bahçedere, Barbaros, Cumhuriyet, Çaltılıdere, Güzelhisar, Helvacı ve Yukarıdere mahalleleridir. Her mahallede farklı tarihi yapılar ve doğal güzellikler bulunmaktadır. İlçenin en önemli turistik yerlerinden biri, antik dönemden kalma Athena Tapınağı'dır. Ayrıca ilçede, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra çevre illerden gelen turistler için modern alışveriş merkezleri ve tatil köyleri de bulunmaktadır.