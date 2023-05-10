|
Özgün

Seçim 2023 İzmir Bayındır sonuçları

14 Mayıs İzmir Bayındır seçim sonuçları, partilerin ve cumhurbaşkanı adayların 2023 oy oranları belli oluyor. Yapılacak milletvekili genel seçimi ile TBMM’ye 600 milletvekili girecek. Peki AK Parti, CHP, MHP, İP Ege Bölgesi İzmir Bayındır seçim sonuçları, oy oranları, açılan sandık sayısı ve kullanılan oy sayısı, çıkarılan milletvekili sayısı nedir? Bayındır Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç?

15:40 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bayındır seçim sonuçları 2023

Bayındır seçim sonuçları 2023

İzmir Bayındır
sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. 14 Mayıs 2023 AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Balçova oy oranları yenisafak.com seçim sayfasından açıklanacak. İşte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs 2023 Bayındır YKS
sorgulama ekranı.

İzmir Balçova Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

İzmir Bayındır ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleler ve güncel nüfusu

İzmir'in güneybatısında yer alan Bayındır ilçesi, tarihi zenginliği, doğal güzellikleri ve tarım alanlarıyla bilinmektedir.

Bayındır tarihi

Bayındır ilçesi, antik dönemlerden beri önemli bir yerleşim yeri olarak kullanılmaktadır. İlçede bulunan Larisa Antik Kenti, antik dönemde önemli bir yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Ayrıca ilçede, tarihi köprüler ve camiler de bulunmaktadır. Osmanlı döneminde, Bayındır bir sancak merkezi olarak kullanılmıştır.

Bayındır coğrafi durumu

Bayındır ilçesi, İzmir'in güneybatısında yer almaktadır. İlçenin batısında Selçuk, kuzeyinde Ödemiş, güneyinde Menderes ve güneydoğusunda Tire ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 876 km²'dir.

Bayındır, genellikle dağlık bir bölgede yer alır. İlçenin doğusunda Yunt Dağı, batısında Boz Dağı ve güneyinde ise Aydın Dağı yer alır. İlçede, Kemer Barajı gibi birçok doğal güzellik bulunmaktadır.

Mahalleler

Bayındır ilçesi, 5 mahalleden oluşur. Bu mahalleler sırasıyla; Merkez, Eski Köy, Gölcük, Özbey ve Gürle'dir.

Merkez: Bayındır ilçesinin merkezi olan bu mahallede, ilçenin idari ve ticari işleri yer almaktadır. Mahallede tarihi evler, camiler ve köprüler de bulunmaktadır.

Eski Köy: Bayındır ilçesinin en eski mahallelerinden biri olan Eski Köy, tarihi evleri, sokakları ve camileriyle bilinir.

Gölcük: Bayındır ilçesinin güneyinde yer alan Gölcük, doğal güzellikleriyle ünlüdür. Mahallede Kemer Barajı ve Gölcük Tabiat Parkı gibi turistik alanlar yer almaktadır.

Özbey: Bayındır ilçesinin kuzeydoğusunda yer alan Özbey, tarım alanlarıyla bilinmektedir. Mahallede, üzüm ve zeytin ağaçları gibi birçok tarım ürünü yetiştirilmektedir.

Gürle: Bayındır ilçesinin batısında yer alan Gürle, genellikle ormanlık bir bölgede yer alır. Mahallede birçok doğal güzellik ve yürüyüş parkuru bulunmaktadır.


İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları
İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları

İzmir seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. 2023 seçimleri için İzmir’de 3.441.036 seçmen 9.877 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre İzmir 28 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına seçim 2023 sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde İzmir'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İzmir milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte İzmir ittifak seçim sonuçları Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı, Çiğili, Torbalı Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve İzmir milletvekili dağılımı.

#seçim 2023
#Bayındır seçim sonuçları
#İzmir Bayındır seçim sonuçları
#2023 Bayındır cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
37 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.