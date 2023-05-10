Beydağ cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim 2023 sonuçları
İzmir Beydağ Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
Cep telefonuyla kabine girmeyin.
Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.
Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.
Seçim barajı yüzde kaç?
Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.
İzmir'in güneydoğusunda yer alan Beydağ ilçesi, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve tarım alanlarıyla ünlü bir ilçedir.
Beydağ ilçesi, antik çağlardan beri önemli bir yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. İlçede, antik döneme ait önemli yapılar ve kalıntılar bulunmaktadır. İlçenin tarihi, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar dönemlerinde de önemini korumuştur.
Beydağ ilçesi, İzmir'in güneydoğusunda yer almaktadır. İlçenin batısında Aydın il sınırı, doğusunda Akdağlar ve kuzeyinde Bakırçay Vadisi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 1,111 km²'dir.
İlçe, genellikle dağlık bir bölgede yer alır. En yüksek noktası olan Akdağ, 2.535 metre yüksekliğiyle bölgenin en yüksek dağıdır. Beydağ ilçesi, aynı zamanda Bakırçay Nehri'nin kaynaklarından biridir.
Beydağ ilçesi, 38 mahalleden oluşur. Bu mahalleler sırasıyla; Ağaçlı, Aşağıyurt, Bağlıca, Balcı, Başağaç, Boğaz, Boyalı, Büyükkalem, Çayırcağız, Çığrı, Dedebaşı, Doğanlar, Eğridere, Güzelköy, İhsanlar, İhsaniye, Karacahisar, Karahisar, Karayakup, Kavaklıdere, Kayalar, Kelekler, Kızılkuyu, Kızılyurt, Koçköy, Kozdere, Köprübaşı, Kurtuluş, Mahmudiye, Mescitli, Ören, Söğütlü, Uzunburun, Yaka, Yalnızçam ve Yukarıyurt'dur.
Beydağ ilçesi, son nüfus sayımı olan 2020 yılı verilerine göre, 40.329 kişilik bir nüfusa sahiptir. İlçenin nüfus yoğunluğu, km² başına 36 kişi olarak hesaplanmıştır. İlçenin nüfus yapısı incelendiğinde ise, %52,7'si erkek, %47,3'ü kadındır.