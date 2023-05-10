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14 Mayıs 2023 İzmir Beydağ Seçim Sonuçları

14 Mayıs İzmir Beydağ seçim sonuçları, partilerin ve cumhurbaşkanı adayların 2023 oy oranları belli oluyor. Yapılacak milletvekili genel seçimi ile TBMM’ye 600 milletvekili girecek. Peki AK Parti, CHP, MHP, İP Ege Bölgesi İzmir Beydağ seçim sonuçları, oy oranları, açılan sandık sayısı ve kullanılan oy sayısı, çıkarılan milletvekili sayısı nedir? Beydağ Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç?

16:22 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Beydağ cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim 2023 sonuçları

Beydağ cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim 2023 sonuçları

İzmir Beydağ
sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından
ve Milletvekili genel seçim sonuçları açıklanacak. 2023 İzmir Beydağ İttifak seçim sonuçlarına ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 14 Mayıs 2023 Beydağ YKS
sorgulama ekranı.

İzmir Beydağ Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

İzmir Beydağ ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

İzmir'in güneydoğusunda yer alan Beydağ ilçesi, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve tarım alanlarıyla ünlü bir ilçedir.

Beydağ tarihi

Beydağ ilçesi, antik çağlardan beri önemli bir yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. İlçede, antik döneme ait önemli yapılar ve kalıntılar bulunmaktadır. İlçenin tarihi, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar dönemlerinde de önemini korumuştur.

Beydağ coğrafi bilgiler

Beydağ ilçesi, İzmir'in güneydoğusunda yer almaktadır. İlçenin batısında Aydın il sınırı, doğusunda Akdağlar ve kuzeyinde Bakırçay Vadisi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 1,111 km²'dir.

İlçe, genellikle dağlık bir bölgede yer alır. En yüksek noktası olan Akdağ, 2.535 metre yüksekliğiyle bölgenin en yüksek dağıdır. Beydağ ilçesi, aynı zamanda Bakırçay Nehri'nin kaynaklarından biridir.

Beydağ mahalleleri

Beydağ ilçesi, 38 mahalleden oluşur. Bu mahalleler sırasıyla; Ağaçlı, Aşağıyurt, Bağlıca, Balcı, Başağaç, Boğaz, Boyalı, Büyükkalem, Çayırcağız, Çığrı, Dedebaşı, Doğanlar, Eğridere, Güzelköy, İhsanlar, İhsaniye, Karacahisar, Karahisar, Karayakup, Kavaklıdere, Kayalar, Kelekler, Kızılkuyu, Kızılyurt, Koçköy, Kozdere, Köprübaşı, Kurtuluş, Mahmudiye, Mescitli, Ören, Söğütlü, Uzunburun, Yaka, Yalnızçam ve Yukarıyurt'dur.

Beydağ güncel Nüfus

Beydağ ilçesi, son nüfus sayımı olan 2020 yılı verilerine göre, 40.329 kişilik bir nüfusa sahiptir. İlçenin nüfus yoğunluğu, km² başına 36 kişi olarak hesaplanmıştır. İlçenin nüfus yapısı incelendiğinde ise, %52,7'si erkek, %47,3'ü kadındır.


İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları
İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları

İzmir seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. 2023 seçimleri için İzmir’de 3.441.036 seçmen 9.877 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre İzmir 28 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına seçim 2023 sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde İzmir'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İzmir milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte İzmir ittifak seçim sonuçları Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı, Çiğili, Torbalı Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve İzmir milletvekili dağılımı.

Diyarbakır seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları
Diyarbakır seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

Diyarbakır seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Diyarbakır, Meclis’e 12 milletvekili göndermektedir. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Diyarbakır'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Diyarbakır milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Diyarbakır ittifak seçim sonuçları Kayapınar, Bağlara, Yenişehir, Ergani, Bismil, Sur, Silvan, Çınar Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve Diyarbakır milletvekili dağılımı.

Ankara seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Ankara seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Türkiye siyasi tarihi için bir milat niteliğinde olan 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidecek. Türkiye'nin kaderini belirleyecek 2023 Seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında olacak. 2023 seçimlerinde Ankara’da 4.280.941 seçmen 12.251 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Ankara 36 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Ankara'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Ankara milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Ankara ittifak seçim sonuçları Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan, Altındağ, Pursaklar Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve Ankara milletvekili dağılımı.


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#2023 Beydağ cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
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