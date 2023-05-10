İzmir seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. 2023 seçimleri için İzmir’de 3.441.036 seçmen 9.877 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre İzmir 28 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına seçim 2023 sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde İzmir'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İzmir milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte İzmir ittifak seçim sonuçları Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı, Çiğili, Torbalı Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve İzmir milletvekili dağılımı.