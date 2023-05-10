Türkiye pazar günü seçim 2023 için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 60 milyon 843 seçmen yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. 600 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) seçileceği 2023 seçiminde yüzde 7 barajını geçen partiler vatandaşın seçtiği milletvekiller Meclis’e girecek. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinon Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden İzmir Bornova Mayıs seçim sonuçları 2023 sorgulamasına başladı. 2023 Bornova Seçim Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları 2023 ve oy oranlarını Yenişafak seçim 2023 sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

İzmir Bornova Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Oy kullanacak vatandaşlar aşağıda yer alan bilgilere mutlaka dikkat etmesi gerekiyor.

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz

İzmir Bornova ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olan Bornova, tarihi ve doğal güzellikleri, modern yapıları ve zengin kültürü ile bilinmektedir.

Tarih

Bornova ilçesi, antik dönemde Smyrna adıyla bilinen şehrin banliyösü olarak kurulmuştur. İlçenin tarihi, antik çağlarda başlamakla birlikte, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar dönemlerinde de önemini korumuştur.

Coğrafya

Bornova ilçesi, İzmir'in batısında yer alır ve yaklaşık 230 km²'lik bir alanı kapsar. İzmir Körfezi'nin kuzeydoğusunda yer alır ve doğusunda Balçova, güneyinde Bayraklı, batısında Çiğli ve Menemen, kuzeyinde ise Kemalpaşa ilçeleriyle komşudur. İlçenin en yüksek noktası 658 metre yüksekliğiyle Yamanlar Dağı'dır.

Mahalleler

Bornova ilçesi, 40 mahalleden oluşur. Bu mahalleler sırasıyla; Altındağ, Anadolu, Ata, Ata Sanayi, Aydınlık, Bahçelievler, Bahçeşehir, Bayraklı, Bölge, Çamkule, Çamdibi, Çamlık, Çağdaş, Çiçekli, Dokuz Eylül, Egekent, Emrez, Ermat, Esentepe, Fatih, Fevzi Çakmak, Gaziemir, Gökdere, Güneşli, Halkapınar, Hürriyet, İnönü, Kazım Karabekir, Mehmet Akif Ersoy, Menemen, Mustafa Kemal, Özkanlar, Pınarbaşı, Şirinyer, Yeşilova, Yıldız ve Zeytinlik'tir.

Güncel Nüfus

Bornova ilçesi, son nüfus sayımı olan 2020 yılı verilerine göre, 548.654 kişilik bir nüfusa sahiptir. İlçenin nüfus yoğunluğu, km² başına 2.385 kişi olarak hesaplanmıştır. İlçede, üniversiteler, sanayi tesisleri ve modern konut projeleri gibi birçok faktör nedeniyle, son yıllarda nüfus artış hızı oldukça yüksek seyretmektedir. İlçenin nüfus yapısı incelendiğinde ise, %50,5'i erkek, %49,5'i kadındır.



