İzmir Dikili seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen bugün vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 genel seçim sonuçları ve Milletvekili seçim sonucu Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. İzmir Dikili Seçim Sonuçları 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

İzmir Dikili Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Sandık kurulları kaç kişiden oluşuyor?

Seçimlerde oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 5’i siyasi parti temsilcisi olmak üzere 7 kişilik sandık kurulu görevli olacak. Seçim günü oy verme süresinin 17.00 itibariyle dolmasıyla sandık kurulu başkanı tarafından sandıklar açılacak ve oyların sayılmasına başlanacak.

YSK seçim sonuçlarının güvenliğini nasıl sağlıyor?

YSK, seçim sonuçlarının, ilçelerden hızlı ve güvenli bir ortamda merkeze aktarılması, sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi için 2007'den bu yana kısa adı SEÇSİS olan Seçim Bilişim Sistemi'ni kullanıyor.

İzmir Dikili ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

İzmir'in kuzeyinde yer alan Dikili ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir yerleşim yeridir.

Dikili, antik çağlardan bu yana yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Tarihi M.Ö. 3000'lere kadar uzanır ve Lidya Krallığı, Pers İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok farklı devletin hüküm sürdüğü bir yerdir. Dikili'nin adı, antik çağda Teuthrania olarak bilinirdi ve Teuthras adında bir kahramanın anısına verilmiştir.

Dikili, İzmir'in kuzeybatısında yer alır ve Ege Denizi kıyısındadır. İlçenin güneyinde Bergama, doğusunda Ayvalık, batısında ise Ege Denizi yer alır. Yüzölçümü 380 km² olan Dikili, oldukça engebeli bir araziye sahiptir. İlçede genellikle makiler, zeytinlikler ve çam ormanları görülmektedir. Dikili'nin denizi, Türkiye'nin en temiz denizleri arasında gösterilir.

Dikili ilçesi, 30 mahalleden oluşur. Bunlar; Ağıllar, Bademli, Beyler, Çandarlı, Çınarlı, Değirmenli, Denizköy, Dikili Merkez, Doğanbey, Esentepe, Fatih, Gerence, Gölyaka, Gülçam, Kale, Kale Mahalle, Kaynaklar, Kınık, Kocaoba, Konak, Köseler, Mızraklı, Ören, Salihleraltı, Sarnıç, Seyrek, Tepeköy, Uğurlu, Yenimahalle ve Zeytinli'dir.

Dikili ilçesinin 2021 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 45.146'dır. İlçe nüfusunun büyük bir bölümü merkezde yaşamaktadır. İlçenin nüfusu, yaz aylarında turizm sezonunun açılmasıyla artmaktadır. Dikili, özellikle yaz aylarında turizm açısından oldukça önemli bir ilçe konumundadır.







