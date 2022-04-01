İzmir İmsakiye 2022: İzmir İftar Vakti - İzmir İftar ve İmsak Saat kaçta?

İzmir imsakiyesi 2022'ne göre İzmir iftar ve sahur saatleri merak kazandı. 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayının coşkusu yaşanırken, 30 günlük imsakiye 2022 takvimi ile iftar vakti, imsak saati ve sahur vakitleri belli oldu.

İZMİR İMSAKİYESİ 2022

İzmir iftar vakti başta olmak üzere, Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Samsun, Balıkesir iftar vakti ve 81 il için sahur, imsak vakitleri...

İZMİR İMSAKİYE 2022

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?

2022 Ramazan ayı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

İZMİR İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

2 Nisan Cumartesi günü orucu için 1 Nisan Cuma günü İzmirliler sahura kalkacak. İzmir'de ilk sahur 05.25'te olacak. Diğer tarihlerde İzmir Sahur saatleri bağlantıyı tıklayın.

REKLAM

İZMİR SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

İZMİR İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

2 Nisan Cumartesi günü İzmir'de ilk iftar saat 19.36'da olacaktır.