İzmir Karabağlar seçim sonuçları (14 Mayıs 2023)
İzmir Karabağlar Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
Cep telefonuyla kabine girmeyin.
Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.
Deprem bölgelerinde oylar nasıl kullanılacak?
Daha önceki seçimde olduğu gibi yine belli bölgelerde sandık kurulacak. Yıkılan okulların da bahçesinde sandık kurulacak. Seçmenler adres kaydını değiştirdiği yerde kullanacak değiştirmediyse deprem bölgesinde kullanacak. Depremzede başka ilde oy kullanırsa oyu o il için sayılacak.
2023 milletvekili seçimi kaçıncı dönem?
2023 Türkiye genel seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçimlerdir.
Kaç döneme cumhurbaşkanı olunur?
Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.
İzmir Karabağlar ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu
İzmir'in en kalabalık ilçelerinden biri olan Karabağlar, şehir merkezine yakınlığı ve gelişmiş altyapısıyla dikkat çekmektedir. İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Karabağlar, tarihi açıdan da önem taşımaktadır.
Karabağlar ilçesi, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bölgenin en eski yerleşimleri Lidyalılar tarafından kurulmuştur. Daha sonra Pers İmparatorluğu, Büyük İskender, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok devletin egemenliği altına girmiştir.
Karabağlar ilçesi, İzmir'in batısında yer almaktadır. Kuzeyde Konak ve Buca, batıda Menderes, güneyde Güzelbahçe ve Çiğli, doğuda ise Bayraklı ilçeleriyle sınır komşusudur. İlçe sınırları içerisinde kıyı şeridi yer almaktadır ve İzmir Körfezi'ne kıyısı bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 112,31 km²'dir.
Karabağlar ilçesi 44 mahalleden oluşmaktadır. İlçenin en kalabalık mahalleleri arasında Halkapınar, Şirinyer, Basmane, Gaziemir, Yeşilyurt ve Bostanlı yer almaktadır.
Karabağlar ilçesi, İzmir'in en kalabalık ilçelerinden biridir. İlçenin 2021 yılında TÜİK verilerine göre nüfusu 469.397'dir. Bu nüfusun %49,2'si erkek, %50,8'i ise kadınlardan oluşmaktadır. İlçe nüfusu, İzmir'in toplam nüfusunun %16'sını oluşturmaktadır.
İzmir kaç milletvekili çıkarıyor?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 ve Bursa 20 milletvekili çıkaracak.