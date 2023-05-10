Türkiye pazar günü seçim 2023 için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 60 milyon 843 seçmen yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. 600 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) seçileceği 2023 seçiminde yüzde 7 barajını geçen partiler vatandaşın seçtiği milletvekiller Meclis’e girecek. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden İzmir Karaburun seçim sonuçları 2023 sorgulamasına başladı. Karaburun Seçim Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları 2023 ve oy oranlarını Yenişafak seçim 2023 sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

İzmir Balçova Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

2018 İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Muharrem İnce oyların yüzde 54’ünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan İzmir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 32.9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6.3’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüze 6’sını Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 İzmir milletvekili genel seçim sonuçları

Millet İttifakı İzmir oy oranı % 53 olurken, CHP 14, İYİ Parti ise 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 35’ini alarak AK Parti 8, MHP 2 milletvekili çıkardı. HDP de İzmir’den 2 milletvekili çıkardı.

2018 İzmir'de hangi parti ne kadar oy aldı?

CHP % 41,3

AK Parti % 28.7

HDP % 11,5

İYİ Parti % 10,9

MHP % 6,3

İzmir Karaburun ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

İzmir'in ilçelerinden biri olan Karaburun, İzmir'in kuzeydoğusunda yer alan bir sahil ilçesidir. İl merkezine yaklaşık 100 km uzaklıkta bulunan ilçe, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmektedir.

Karaburun, tarih boyunca çeşitli uygarlıkların egemenliği altında kalmış bir bölge olarak bilinmektedir. İlk çağlarda Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu bölgeyi yöneten güçler arasındaydı. Daha sonrasında ise Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altına girdi.

Karaburun ilçesi, İzmir'in kuzeydoğusunda yer almaktadır. İlçenin batısında Ege Denizi, doğusunda ise Urla ve Menderes ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü yaklaşık 350 km²'dir. İlçenin en yüksek noktası 937 metre yüksekliği ile "Bozdağ" olarak bilinmektedir. İlçe, turizm açısından oldukça önemli bir bölgedir. İlçenin 5 km güneybatısında yer alan Karaburun Yarımadası, doğal güzellikleri ile ünlüdür.

Karaburun ilçesi toplamda 19 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır: Adatepe, Çamtepe, Çeşmealtı, Eğlenhoca, Gölova, İskele, Karaburun Merkez, Mordoğan, Ören, Sarpıncık, Tepeboz, Tepecik, Tuzburgazı, Tuzla, Uzunkuyu, Yağcılar, Yalı, Yeniliman, Zeytinada.

Karaburun ilçesi, son yıllarda yapılan nüfus sayımlarına göre yaklaşık 10.000 civarında bir nüfusa sahiptir. İlçe nüfusunun büyük bir kısmı tarım ve turizm sektöründe çalışmaktadır. İlçenin nüfus yoğunluğu ise oldukça düşüktür.



