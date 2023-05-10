İzmir Karşıyaka

sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen bugün vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 genel seçim sonuçları ve Milletvekili seçim sonucu Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. İzmir Karşıyaka