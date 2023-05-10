Karşıyaka Cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi parti ne kadar oy aldı? Karşıyaka'da kim hangi ittifak kazandı?
İzmir Karşıyaka Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.
Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.
Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Kullanılmamış oylar ne olur?
Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.
Geçersiz oylar oylama sonucuna etki eder mi?
Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.
İzmir'in önemli ilçelerinden biri olan Karşıyaka, Ege Denizi'nin kıyısında yer almaktadır. İzmir'in merkezi ile Konak tarafından deniz yoluyla bağlantıya sahip olan Karşıyaka, İzmir'in en yeşil ilçelerinden biridir.
Karşıyaka'nın tarihi, antik dönemlere kadar uzanmaktadır. İlk yerleşimler MÖ 2000 yıllarına dayanmaktadır. İlçe, Osmanlı İmparatorluğu döneminde büyük bir değişim yaşamıştır. 19. yüzyılın başında, Karşıyaka köy halindeyken, İzmir'in gelişmesi ile birlikte hızla nüfus artışı yaşanmıştır. 1928 yılında Karşıyaka, İzmir'in bir ilçesi haline getirilmiştir.
Karşıyaka, İzmir Körfezi'nin kuzey kıyısında yer almaktadır. Doğusunda Bornova, batısında Bayraklı, güneyinde Konak ilçeleri yer almaktadır. İzmir'in merkezi ile Karşıyaka arasında deniz yoluyla vapur seferleri bulunmaktadır. İlçe, geniş yeşil alanlara sahiptir. Sahil şeridi boyunca uzanan yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve parkları ile dikkat çekmektedir.
Karşıyaka, 20 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar: Atakent, Bahçelerarası, Bostanlı, Cemal Gürsel, Cumhuriyet, Girne, Güzelyalı, Halkapınar, İnönü, İsmet Kaptan, Karşıyaka Merkez, Mavişehir, Mithatpaşa, Mustafa Kemal, Şemikler, Soğukkuyu, Tersane, Turan, Zübeyde Hanım, Zümrütevler.
2021 yılı verilerine göre, Karşıyaka'nın nüfusu 312.722'dir. İzmir'in en kalabalık ilçelerinden biri olan Karşıyaka'nın nüfusu, İzmir'in toplam nüfusunun yaklaşık %16'sını oluşturmaktadır. İlçe nüfusunun büyük bir bölümü genç ve orta yaşlıdır.