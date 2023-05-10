Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın karşı karşıya geldiği

nın yanı sıra milletvekili seçim sonuçlarına göre İzmir Kemalpaşa oy oranları belli oluyor. Oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlarken YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklar nedeniyle kurum tarafından belirtilen saate kadar seçim sonuçları ile ilgili haber yapılamayacak. EGE Bölgesinde yer alan Kemalpaşa