İzmir Kemalpaşa Seçim Sonuçları 2023
İzmir Kemalpaşa Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur seçimi ne zaman?
İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura yüzde kaç oyla kalınır?
Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.
Oy Nasıl Kullanılır?
- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
- Cep telefonuyla kabine girmeyin.
- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.
YSK seçim sonuçlarının güvenliğini nasıl sağlıyor?
YSK, seçim sonuçlarının, ilçelerden hızlı ve güvenli bir ortamda merkeze aktarılması, sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi için 2007'den bu yana kısa adı SEÇSİS olan Seçim Bilişim Sistemi'ni kullanıyor.
İzmir kaç milletvekili çıkarıyor?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 ve Bursa 20 milletvekili çıkaracak.
2018 İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Muharrem İnce oyların yüzde 54’ünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan İzmir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 32.9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6.3’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüze 6’sını Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.
2018 İzmir milletvekili genel seçim sonuçları
Millet İttifakı İzmir oy oranı % 53 olurken, CHP 14, İYİ Parti ise 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 35’ini alarak AK Parti 8, MHP 2 milletvekili çıkardı. HDP de İzmir’den 2 milletvekili çıkardı.
2018 İzmir'de hangi parti ne kadar oy aldı?
CHP % 41,3
AK Parti % 28.7
HDP % 11,5
İYİ Parti % 10,9
MHP % 6,3
İzmir'in kuzeybatısında yer alan Kemalpaşa, şehrin en büyük ilçelerinden biridir. Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçe, aynı zamanda sanayi ve tarım alanında da önemli bir role sahiptir.
Kemalpaşa ilçesi, tarihi İzmir-Aydın yolunun kavşağında yer alan bir yerleşim yeridir. İlk olarak antik çağda "Gambrion" adıyla anılan ilçe, daha sonra Bizanslılar döneminde "Kambylon" olarak adlandırılmıştır. Osmanlı döneminde ise Kemalpaşa adını almıştır. İlçe, Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Cumhuriyet döneminde ilçe olarak ilan edilmiştir.
Kemalpaşa ilçesi, İzmir'in kuzeybatısında yer alır. İzmir'in güneydoğusunda, Torbalı ilçesi, güneyinde Tire ilçesi, batısında Ödemiş ilçesi, doğusunda ise Manisa ilinin Gördes ilçesi ile komşudur. İlçenin yüzölçümü 1.296 km²'dir. İlçenin rakımı ise deniz seviyesinden 334 metredir. İlçede geniş ovada yer alan tarım arazileri, dağlık bölgeler ve ormanlar yer almaktadır. İlçe, doğal güzellikleri, yaylaları ve şelaleleri ile ünlüdür.
Kemalpaşa ilçesinde toplam 92 mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir:
Kemalpaşa'nın 92 mahallesi vardır. Bu mahalleler arasında Akçapınar, Akçay, Akhisar, Akköy, Alaattin, Alanköy, Alibey, Altınova, Aydınlar, Ayvacık, Bahçedere, Balat, Başalan, Başlamış, Bayındır, Baysal, Bekirler, Belkahve, Belkıs, Bıçakçılar, Büyükkışla, Çalı, Çamlık, Çamtepe, Çatalca, Çavdarlı, Çaybaşı, Çınarköy, Çitlenbik, Çobanlar, Dağkızılcık, Değirmenaltı, Denizköy, Dibekköy, Doğanlar, Durmuşlar, Dutağaç, Düzler, Elifli, Eskiizmir, Esme, Günlüce, Gürcanlar, Hacılar, Hamidiye, Haydarlar, Hocaköy, Hoşnudiye, İhsaniye, İncirliova, İsmetpaşa, Kalem gibi isimler yer almaktadır.