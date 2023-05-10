İzmir Kiraz seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından sandık verileri paylaşılacak. Kiraz’da Cumhur İttifakı , Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte partinlerin ve Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan, İnce, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın oy oranları.

İzmir Kiraz Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur seçimi ne zaman?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura yüzde kaç oyla kalınır?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

Seçim Günü Yasakları

Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

İzmir Kiraz ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

İzmir'in güneybatısında yer alan Kiraz ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü bir ilçedir. İzmir'in kırsal bölgelerinden biri olan Kiraz, yemyeşil ormanları, zengin kültürel mirası ve doğal yaşam alanları ile dikkat çekmektedir. Bu makalede, Kiraz ilçesinin tarihi, coğrafi yapısı, mahalleleri ve güncel nüfusu hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır.

Kiraz ilçesi, tarihi zenginliklere sahip bir ilçedir. İlk yerleşim yeri olarak tarihi Lydia Krallığı'nın başkenti olan Sardis gösterilir. Sonrasında Romalılar ve Bizanslılar gibi birçok medeniyetin egemenliği altında kalan Kiraz ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesi altında kalmıştır. Cumhuriyet dönemi ile birlikte, ilçe sınırları belirlenmiş ve günümüze kadar bu şekilde devam etmektedir.

Kiraz ilçesi, İzmir'in güneybatısında yer alır. Yüzölçümü 1.369 kilometrekare olan ilçe, doğuda Ödemiş ilçesi, batıda Tire ilçesi, güneyde Aydın ili ve kuzeyde Manisa iline bağlı ilçelerle komşudur. İlçenin genel topografyası dağlık ve tepelik alanlardan oluşmaktadır. Ilıca, Uzunkuyu, Ovacık, Cıngıllı ve Harmandalı gibi akarsular ilçe sınırları içerisinden geçmektedir. Ayrıca, ilçenin %70'lik bir kısmı ormanlık alanlardan oluşmaktadır.

İzmir Kiraz mahalleleri

Kiraz ilçesi, toplam 49 mahalleden oluşmaktadır. Ahmetler, Akbaba, Akçapınar, Alibey, Alparslan, Altınordu, Aydınlar, Başak, Beyler, Camikebir, Çalışkanlar, Çamdibi, Çatalkaya, Demirtaş, Derinçay, Dikilitaş, Doğancılar, Eğridere, Eğridere Kasabası, Eseler, Gökçealan, Güneşli, İhsanlar, İncirliova, İsmetpaşa, Kavacık, Kavaklıdere, Kaymakoba, Kıran, Kızılcaköy, Koçlar, Kozanlı, Kuma, Köprübaşı, Ortaklar, Özbeyli, Sarıağaç, Şahinköy, Şakran, Şenol Güneş, Türkmen, Uçarı, Uzunhasanlar, Yağcılar, Yamanlar, Yapakçı, Yenidoğan, Yeniköy ve Yeşilalan mahalleleri ilçenin en önemli mahallelerindendir.

İzmir Kiraz nüfusu kaç?

2021 yılı verilerine göre, Kiraz ilçesinin nüfusu yaklaşık 47.000'dir. İlçe, nüfus açısından İzmir'in orta büyüklükteki ilçeleri arasında yer almaktadır. İlçenin nüfus yoğunluğu ise 75 kişi/km² olarak ölçülmüştür.







