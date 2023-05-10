İzmir Konak Seçim Sonuçları 2023
İzmir Konak Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.
Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.
Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
2018 İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Muharrem İnce oyların yüzde 54’ünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan İzmir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 32.9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6.3’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüze 6’sını Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.
2018 İzmir milletvekili genel seçim sonuçları
Millet İttifakı İzmir oy oranı % 53 olurken, CHP 14, İYİ Parti ise 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 35’ini alarak AK Parti 8, MHP 2 milletvekili çıkardı. HDP de İzmir’den 2 milletvekili çıkardı.
2018 İzmir'de hangi parti ne kadar oy aldı?
- CHP % 41,3
- AK Parti % 28.7
- HDP % 11,5
- İYİ Parti % 10,9
- MHP % 6,3
İzmir'in merkezi ilçelerinden biri olan Konak, tarihi ve turistik mekanlarıyla ünlüdür. Konak, tarihi bir semt olan Kemeraltı Çarşısı ve Kızlarağası Hanı gibi Osmanlı dönemi yapılarıyla da dikkat çekmektedir. İlçe, İzmir Körfezi'ne kıyısı olan bir bölgede yer almaktadır.
Konak ilçesi, toplamda 18 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Alsancak, Bahriye Üçok, Basmane, Bayraklı, Çankaya, Çatalkaya, Çınarlı, Cumhuriyet, Fevzi Paşa, Güzelyalı, İkiçeşmelik, İnciraltı, Kemeraltı, Konak, Şair Eşref, Uğur Mumcu, Yalı, Yenişehir.
Konak ilçesinin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. İzmir'in tarihi kent merkezi Konak'ta, tarihi izlerin birçok yerde görülebildiği gibi, birçok müze ve tarihi yapı da bulunmaktadır. Bu yapılar arasında, tarihi Kemeraltı Çarşısı, Konak Meydanı, Saat Kulesi, Kızlarağası Hanı, Konak Pier gibi önemli turistik mekanlar yer almaktadır.
Konak ilçesi ayrıca, İzmir'in ticaret ve finans merkezi olarak da önem taşımaktadır. İlçede birçok banka, şirket, mağaza ve restoran gibi işletmeler yer almaktadır. Konak, aynı zamanda İzmir'in en kalabalık ilçelerinden biridir. 2021 yılı verilerine göre Konak ilçesi nüfusu yaklaşık olarak 350.000 kişidir.
Konak ilçesi, tarihi ve kültürel mirasları, turistik mekanları ve iş merkezleri ile İzmir'in önemli ilçelerinden biridir. Ayrıca, sahip olduğu deniz kenarı konumu ve modern alışveriş merkezleri ile de ziyaretçiler tarafından sıkça tercih edilmektedir.