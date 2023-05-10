İzmir Narlıdere seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları açıklanacak. İzmir Narlıdere İttifak seçim sonuçları 2023 ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 14 Mayıs 2023 Bayındır YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

İzmir Narlıdere Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy verme saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00’den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa seçim ne zaman?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura nasıl kalır?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

İzmir Narlıdere ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

İzmir ilinin güneyinde yer alan Narlıdere, İzmir'in en güzel ilçelerinden biridir. İlçenin tarihi, antik çağlara kadar uzanmaktadır. Narlıdere, tarihte Troia Savaşları'nın yapıldığı bölge olması sebebiyle önemli bir yerleşim yeri olarak kabul edilmiştir. İlçenin ismi, Narlıdere olarak bilinirken, daha önceleri Nif şeklinde telaffuz edilirdi. İlçenin adı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde değiştirilmiştir.

Narlıdere, İzmir'in güneydoğusunda yer almaktadır. Ege Denizi kıyısında bulunan ilçe, İzmir'in doğal güzellikleri bakımından en zengin ilçelerinden biridir. İzmir'in diğer ilçelerine göre daha sakin ve doğayla iç içe bir yerleşim yeri olarak öne çıkar. İlçenin yüzölçümü yaklaşık olarak 70 km²'dir.

Narlıdere'nin toplamda 21 mahallesi bulunmaktadır. Bu mahalleler şunlardır: Ata, Balçova, Bayraklı, Çağrıbey, Çamtepe, Çiftlikköy, Gaziemir, Güzelbahçe, İnkılap, İstiklal, Kavacık, Kızılcaköy, Mithatpaşa, Narlı, Özdere, Sancaktepe, Seyrek, Şirinyer, Tahtalı, Yamanlar ve Yeşildere.

Narlıdere, doğal güzellikleri, temiz havası, yemyeşil ormanları ve harika manzaraları ile ünlüdür. İlçe sakinleri genellikle turizm ve tarım sektörleri ile uğraşmaktadır. Narlıdere aynı zamanda İzmir'in önemli turistik mekanlarından biridir. İlçe sınırları içerisinde bulunan Özdere plajları, Karagöl, Ulupınar ve Narlıdere Şelalesi gibi doğal güzellikler, her yıl birçok turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Narlıdere'nin nüfusu 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 65.000'dir. İlçe nüfusunun büyük bir kısmı yerleşik halktan oluşmaktadır. Bununla birlikte, İzmir'de iş bulmak için gelen birçok insanın da Narlıdere'de yaşadığı bilinmektedir.







