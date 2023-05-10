İzmir Ödemiş Seçim Sonuçları 2023
İzmir Ödemiş Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
İzmir Ödemiş Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.
Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.
Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
2018 İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Muharrem İnce oyların yüzde 54’ünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan İzmir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 32.9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6.3’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüze 6’sını Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.
2018 İzmir milletvekili genel seçim sonuçları
Millet İttifakı İzmir oy oranı % 53 olurken, CHP 14, İYİ Parti ise 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 35’ini alarak AK Parti 8, MHP 2 milletvekili çıkardı. HDP de İzmir’den 2 milletvekili çıkardı.
2018 İzmir'de hangi parti ne kadar oy aldı?
- CHP % 41,3
- AK Parti % 28.7
- HDP % 11,5
- İYİ Parti % 10,9
- MHP % 6,3
İzmir'in doğusunda yer alan Ödemiş, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir ilçedir. Ödemiş, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve zengin bir kültürel mirasa sahip olmuştur. Ayrıca ilçe, Ege bölgesindeki tarım ürünleri üretiminde önemli bir yer tutmaktadır.
Ödemiş'in tarihi MÖ 3000'lere kadar uzanmaktadır. İlk yerleşimcilerin Lidyalılar olduğu ve daha sonra Persler, Helenler, Romalılar ve Bizanslılar tarafından fethedildiği bilinmektedir. 14. yüzyılda Türk egemenliğine geçen Ödemiş, Osmanlı döneminde önemli bir ticaret merkezi haline geldi. Kurtuluş Savaşı döneminde İzmir'e yapılan cephanelik sevkiyatının bir kısmı da Ödemiş'ten yapılmıştır.
Ödemiş, İzmir'in doğusunda yer almaktadır. İlçenin batısında Selçuk, kuzeyinde Tire ve Bayındır, doğusunda Kemalpaşa, güneyinde ise Manisa ve Torbalı ilçeleri bulunmaktadır. İlçe, Akdağ ve Yamanlar Dağları arasında yer almaktadır. Yüzölçümü 1.675 km² olan Ödemiş'in rakımı 115 metre ile 2.369 metre arasında değişmektedir.
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Ödemiş, genellikle dağlık bir bölgede bulunmaktadır ve yüksek dağlar, derin vadiler, ormanlık alanlar ve verimli ovalarla çevrilidir. İlçenin güneyinde, denize kıyısı olan birkaç küçük köy bulunmaktadır. İlçenin en yüksek noktası ise 1576 metre yüksekliğiyle Murat Dağı'dır.
Ödemiş'in nüfusu, son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır. 2021 yılı itibariyle nüfusu 155,468'dir. İlçe merkezi, nüfusun en yoğun olduğu yerlerden biridir. Bununla birlikte, Ödemiş'in kırsal kesimleri de oldukça kalabalıktır ve birçok köyde tarım ve hayvancılık faaliyetleri devam etmektedir.