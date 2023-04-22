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İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları

İzmir seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. 600 milletvekilinin Meclis’te yer alacağı oylamada yüzde 7 seçim barajını geçen siyasi parti adayları ile yeterli oy oranını elde eden bağımsız adaylar mecliste yer almaya hak kazanmakta. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan yarışacak. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ise AK Parti, MHP, BBP ve YRP “Cumhur İttifakı” altında, CHP, İYİ Parti, Saadet, Deva, Gelecek ve DP “Millet İttifakı” altında seçimlere girecek. Peki İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? İzmir milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte İzmir seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

20:48 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İzmir seçim sonuçları

İzmir seçim sonuçları

İzmir seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve
dahilinde açıklanacak. İzmir İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 28 milletvekili göndermektedir. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy pusulasına göre Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Yüzde 50+1 oy oranına ulaşan aday birinci tur sonunda Cumhurbaşkanı olacak. Herhangi bir adayın yüzde 50’yi geçememesi halinde en yüksek oy alan iki aday 28 Mayıs’ta tekrar seçime girmeye hak kazanacaktır. Seçimin ikinci turu bu iki aday arasında gerçekleşecek.
sayfasında, il ve ilçelere göre seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları detaylı seçim analizlerini canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. Seçim sitesindeki tüm veriler Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır. İzmir cumhurbaşkanı seçim sonucu ile milletvekili genel seçim sonuçları, partilerin oy oranlar ve tüm detaylar bu sayfada yer almakta.

14 Mayıs 2023 İzmir seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 İzmir cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları anlık veriler, il il seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.

İzmir 1. seçim bölgesinde bulunan ilçeler

Balçova

Buca

Çeşme

Gaziemir

Güzelbahçe

Karabağlar

Karaburun

Konak

Menderes

Narlıdere

Seferhisar

Selçuk

Torbalı

Urla

İzmir 2. seçim bölgesinde bulunan ilçeler

Aliağa

Bayındır

Bayraklı

Beragama

Beydağ

Bornova

Çiğli

Dikili

Foça

Karşıyaka

Kemalpaşa

Kınık

Kiraz

Menemen

Ödemiş

Tire

AK PARTİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İZMİR-1 1 MEHMET KASAPOĞU

İZMİR-1 2 MAHMUT ATİLLA KAYA

İZMİR-1 3 ŞEBNEM BURSALI

İZMİR-1 4 MEHMET ALİ ÇELEBİ

İZMİR-1 5 CEMAL BEKLE

İZMİR-1 6 SAVCI SAYAN

İZMİR-1 7 ENES EFENDİOĞLU

İZMİR-1 8 ÖMÜR ŞANLI

İZMİR-1 9 MEHMET SADIK TUNÇ

İZMİR-1 10 NİSA ALPTEKİN

İZMİR-1 11 MEHMET SAİD BAŞDAŞ

İZMİR-1 12 SELAHATTİN SERDAR MUÇAY

İZMİR-1 13 BERKAN YILDIZHAN

İZMİR-1 14 HATİCE YELİZ KARATAŞ

AK PARTİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İZMİR-2 1 EYYÜP KADİR İNAN

İZMİR-2 2 FEHMİ ALPAY ÖZALAN

İZMİR-2 3 CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

İZMİR-2 4 YAŞAR KIRKPINAR

İZMİR-2 5 KEREM ALİ SÜREKLİ

İZMİR-2 6 MUHAMMET DOĞAN

İZMİR-2 7 DİLEK YILDIZ

İZMİR-2 8 İSMAİL HANCI

İZMİR-2 9 AHMET CAN ÇELİK

İZMİR-2 10 GÜLŞEN GEZİCİ

İZMİR-2 11 HALİL POLAT

İZMİR-2 12 VEYSEL GÜLDOĞAN

İZMİR-2 13 GÜVEN DEMİRAĞ

İZMİR-2 14 YASİN DEMİREL

CHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İZMİR-1 1 YÜKSEL TAŞKIN

İZMİR-1 2 AHMET TUNCAY ÖZKAN

İZMİR-1 3 SEVDA ERDAN KILIÇ

İZMİR-1 4 MURAT BAKAN

İZMİR-1 5 EDNAN ARSLAN

İZMİR-1 6 SEDA KÂYA ÖSEN

İZMİR-1 7 HAYDAR ALTINTAŞ

İZMİR-1 8 DEVRİM BARIŞ ÇELİK

İZMİR-1 9 SEFER İPEKLİ

İZMİR-1 10 GÜLDEM ATABAY

İZMİR-1 11 ŞAHBAL ARAS

İZMİR-1 12 FULYA ALÇAY

İZMİR-1 13 MEHMET ŞAHİN FIRAT

İZMİR-1 14 BİRGÜL DEĞİRMENCİ

CHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İZMİR-2 1 GÖKÇE GÖKÇEN

İZMİR-2 2 RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU

İZMİR-2 3 RAHMİ AŞKIN TÜRELİ

İZMİR-2 4 MAHİR POLAT

İZMİR-2 5 MEHMET SALİH UZUN

İZMİR-2 6 DENİZ YÜCEL

İZMİR-2 7 MUSTAFA BİLİCİ

İZMİR-2 8 HACER FOGGO

İZMİR-2 9 ESİN DOĞAN METİN

İZMİR-2 10 ALTAN İNANÇ

İZMİR-2 11 EMİNE HELİL İNAY KINAY

İZMİR-2 12 AYTEN GÜLSEVER

İZMİR-2 13 NURŞEN BALCI

İZMİR-2 14 BURAK KOTAN

İYİ PARTİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

ÜMİT ÖZLALE

ÖZTÜRK KESKİN

ÜLKÜ DOĞAN

ALİ TOPÇU

FİGEN YILDIRIM

LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY

İSMAİL AYBARS AKSOY

ASLAN SEZGİN

GİZEM ALBAŞ

KAAN ALTINDAĞ

MURAT ÇAKAR

HASAN YILDIZ

GÜLŞAH SAKAR

İYİ PARTİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HÜSMEN KIRKPINAR

YİĞİT KARAKIŞ

ARZU YILDIRIM

TAMER CÜCÜ

DİNÇER IŞIKTAŞ

MÜJDE HARPUT APAK

MÜMİN YALÇINKAYA

YELİZ ÇULHA

BÜLENT UYGUR

MİRAN BACGEROĞLU

MUSTAFA NURİ DENİZ

NAZLI BUKET KARASU

MEHMET HALİS KÖSE

MEHMET EMİN CANTÜRK

MHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 HASAN KALYONCU

2 BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN

3 CİHAN ASLAN

4 SELAHATTİN ŞAHİN

5 UFUK AKSOY

6 SIDIKA TOPAL

7 SALİM ARDUÇLU

8 LOKMAN KIZILÖRENLİ

9 NİHAL BAŞ

10 ALİ DURUT

11 ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ

12 HÜLYAAYKAÇ

13 HALİT GÖNDÜZ

14 KAYHAN DERYA

MHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 TAMER OSMANAĞAOĞLU

2 ABDULKADİR BEKTAŞ

3 İSMAİL OBUZ

4 AYŞEGÜL EKŞİ

5 RECEP AKAN

6 EYÜP ERİM ERGÖREN

7 ÇETİN ALTIN

8 İHSAN GÜRKAN TAŞKIN

9 AHMET DEHA İMAL

10 YİĞİT FİKRİ ATALI

11 HASAN SEKİN

12 ERHAN ELİBOL

13 MUSTAFA ÇİNTAŞ

14 MEHMET MERT DOLĞAÇ

Yeniden refah partisi İzmir 1. bölge milletvekilleri adayları

1. Cemal Arıkan

2. Baki Murat Top

3. Yusuf Doğan

5. Ali Osman Kalkan

5. Ruziye Tan

6. Nurettin Yakut

7. Emrah Uyan

8. İsmail Tanas

9. Ramazan Duran

10. Yunus Toprak

11. Necati Kavalcı

12. Mert Erkez

13. Samet Koçlu

14. Abdurrahman Kaya

Yeniden Refah Partisi İzmir 2. bölge milletvekilleri adayları

1. Abdurrahman Karaman

2. Hacı Mehmet Solmaz

3. Özbek Taşdemir

4. Ali Hakan Kulakçıoğlu

5. Reşat Saymaz

6. Yusuf Şimşek

7. Murat Avcıoğlu

8. Nazif Tunahan Şen

9. Hasan Hüseyin Levent

10. Reşide Yavaş

11. Rahmi Özbak

12. Hakan Çenber

13. Hasan Göl

14. Muaammer Sarıbaş

YEŞİL SOL PARTİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- BURCUGÜL ÇUBUK

2- ABDULMECİT YILDIRIM

3- SEMRA KIRATLI

YEŞİL SOL PARTİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- İBRAHİM AKIN

2- CANAN KEBENÇ ÖZKAN

TİP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İZMİR-2 1 İRFAN DEĞİRMENCİ

İZMİR-2 2 MEHMET KANİ

İZMİR-2 3 ESER ATAK

İZMİR-2 4 ADALET KUL

İZMİR-2 5 ÖZLEM AVCI

İZMİR-2 6 AYDIN TEPE

İZMİR-2 7 AYKUT YÜKSEL

İZMİR-2 8 DENİZ KONDİL

İZMİR-2 9 MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK

İZMİR-2 10 ALİ HAYDAR ÖZTÜRK

İZMİR-2 11 GÜZEL ÖZTÜRK

İZMİR-2 12 OYA OYBİR MİDİLLİ

İZMİR-2 13 BEYZA YAMAN

İZMİR-2 14 MELİS AYDINLI

MEMLEKET PARTİSİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İZMİR-1 1 CÜNEYT OĞUZ

İZMİR-1 2 ALİ TUNÇ CAN

İZMİR-1 3 GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK

İZMİR-1 4 HARUN DÜŞENKALKAN

İZMİR-1 5 BEYHAN MUTLU

İZMİR-1 6 BAŞARAN AKTAN

İZMİR-1 7 İSMAİL YILDIZ

İZMİR-1 8 TURAN ÇATAL

İZMİR-1 9 TUFAN ÖZTÜRK

İZMİR-1 10 AHMET ÖMER ERKENCİ

İZMİR-1 11 CEM MERİH YENER

İZMİR-1 12 OLCA ÖMÜR ARAS

İZMİR-1 13 EFE YURDAKUL

İZMİR-1 14 FURKAN MOLLA

MEMLEKET PARTİSİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İZMİR-2 1 ASUMAN ALİ GÜVEN

İZMİR-2 2 MAHİR BAKAN

İZMİR-2 3 TUĞÇE SEMERCİOĞLU

İZMİR-2 4 MEVHİBE KOLOĞLU

İZMİR-2 5 LEVENT ÖREN

İZMİR-2 6 MERVE DUMAN

İZMİR-2 7 ÖMER GÖNENÇER

İZMİR-2 8 ALEV GÜNYAR

İZMİR-2 9 BURAK KURT

İZMİR-2 10 GÜRSEL DİNKTEPE

İZMİR-2 11 MERT DİKMEN

İZMİR-2 12 FURKAN ASLAN

İZMİR-2 13 GÖRKEM SÜREN

İZMİR-2 14 TAHA KARAÇELİK

İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Muharrem İnce oyların yüzde 54’ünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan İzmir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 32.9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6.3’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüze 6’sını Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

İzmir milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Millet İttifakı İzmir oy oranı % 53 olurken, CHP 14, İYİ Parti ise 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 35’ini alarak AK Parti 8, MHP 2 milletvekili çıkardı. HDP de İzmir’den 2 milletvekili çıkardı.

İzmir’de hangi parti ne kadar oy aldı? İzmir’de hangi parti kazandı?

  1. CHP % 41,3
  2. AK Parti % 28.7
  3. HDP % 11,5
  4. İYİ Parti % 10,9
  5. MHP % 6,3

İzmir yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Tunç Soyer oyların % 58,10’unu alırken, AK Parti adayı Nihat Zeybekçi ise oyların % 38,69’unu aldı.

İzmir İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. CHP % 52,65
  2. AK Parti % 35,93
  3. HDP % 2,51
  4. İYİ Parti % 2,28
  5. SP % 1,38

İstanbul seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
İstanbul seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

İstanbul seçim sonuçları, siyaset gündeminin en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul genel seçim sonuçları, diğer bir değişle İstanbul milletvekili seçim sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alacak İstanbul milletvekillerini belirlemek üzere, milletvekillerin hangi isimler olacağı ve hangi siyasi partiden Meclis’e gireceğini belirlemekte. İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başı olan cumhurbaşkanını seçmek için yapılmakta. Peki İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? İstanbul milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

Eskişehir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
Eskişehir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

Eskişehir seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçim tarihini 14 Mayıs olarak duyurmasından sonra YSK takvimi işletiyor. Seçimlere girecek olan 26 parti milletvekili aday listelerini teslim etti. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlanılacak. Bu haberimizde Eskişehir seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Eskişehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Eskişehir milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kimde, hangi partide? İşte Eskişehir seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Genar ve Areda Survey son seçim anketini paylaştı. Erdoğan ilk turda kazanıyor. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.


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