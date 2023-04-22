İzmir seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve

dahilinde açıklanacak. İzmir İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 28 milletvekili göndermektedir. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy pusulasına göre Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Yüzde 50+1 oy oranına ulaşan aday birinci tur sonunda Cumhurbaşkanı olacak. Herhangi bir adayın yüzde 50’yi geçememesi halinde en yüksek oy alan iki aday 28 Mayıs’ta tekrar seçime girmeye hak kazanacaktır. Seçimin ikinci turu bu iki aday arasında gerçekleşecek.