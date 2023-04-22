İzmir seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 İzmir seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 İzmir cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları anlık veriler, il il seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.
İzmir 1. seçim bölgesinde bulunan ilçeler
Balçova
Buca
Çeşme
Gaziemir
Güzelbahçe
Karabağlar
Karaburun
Konak
Menderes
Narlıdere
Seferhisar
Selçuk
Torbalı
Urla
İzmir 2. seçim bölgesinde bulunan ilçeler
Aliağa
Bayındır
Bayraklı
Beragama
Beydağ
Bornova
Çiğli
Dikili
Foça
Karşıyaka
Kemalpaşa
Kınık
Kiraz
Menemen
Ödemiş
Tire
AK PARTİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İZMİR-1 1 MEHMET KASAPOĞU
İZMİR-1 2 MAHMUT ATİLLA KAYA
İZMİR-1 3 ŞEBNEM BURSALI
İZMİR-1 4 MEHMET ALİ ÇELEBİ
İZMİR-1 5 CEMAL BEKLE
İZMİR-1 6 SAVCI SAYAN
İZMİR-1 7 ENES EFENDİOĞLU
İZMİR-1 8 ÖMÜR ŞANLI
İZMİR-1 9 MEHMET SADIK TUNÇ
İZMİR-1 10 NİSA ALPTEKİN
İZMİR-1 11 MEHMET SAİD BAŞDAŞ
İZMİR-1 12 SELAHATTİN SERDAR MUÇAY
İZMİR-1 13 BERKAN YILDIZHAN
İZMİR-1 14 HATİCE YELİZ KARATAŞ
AK PARTİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İZMİR-2 1 EYYÜP KADİR İNAN
İZMİR-2 2 FEHMİ ALPAY ÖZALAN
İZMİR-2 3 CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
İZMİR-2 4 YAŞAR KIRKPINAR
İZMİR-2 5 KEREM ALİ SÜREKLİ
İZMİR-2 6 MUHAMMET DOĞAN
İZMİR-2 7 DİLEK YILDIZ
İZMİR-2 8 İSMAİL HANCI
İZMİR-2 9 AHMET CAN ÇELİK
İZMİR-2 10 GÜLŞEN GEZİCİ
İZMİR-2 11 HALİL POLAT
İZMİR-2 12 VEYSEL GÜLDOĞAN
İZMİR-2 13 GÜVEN DEMİRAĞ
İZMİR-2 14 YASİN DEMİREL
CHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İZMİR-1 1 YÜKSEL TAŞKIN
İZMİR-1 2 AHMET TUNCAY ÖZKAN
İZMİR-1 3 SEVDA ERDAN KILIÇ
İZMİR-1 4 MURAT BAKAN
İZMİR-1 5 EDNAN ARSLAN
İZMİR-1 6 SEDA KÂYA ÖSEN
İZMİR-1 7 HAYDAR ALTINTAŞ
İZMİR-1 8 DEVRİM BARIŞ ÇELİK
İZMİR-1 9 SEFER İPEKLİ
İZMİR-1 10 GÜLDEM ATABAY
İZMİR-1 11 ŞAHBAL ARAS
İZMİR-1 12 FULYA ALÇAY
İZMİR-1 13 MEHMET ŞAHİN FIRAT
İZMİR-1 14 BİRGÜL DEĞİRMENCİ
CHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İZMİR-2 1 GÖKÇE GÖKÇEN
İZMİR-2 2 RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU
İZMİR-2 3 RAHMİ AŞKIN TÜRELİ
İZMİR-2 4 MAHİR POLAT
İZMİR-2 5 MEHMET SALİH UZUN
İZMİR-2 6 DENİZ YÜCEL
İZMİR-2 7 MUSTAFA BİLİCİ
İZMİR-2 8 HACER FOGGO
İZMİR-2 9 ESİN DOĞAN METİN
İZMİR-2 10 ALTAN İNANÇ
İZMİR-2 11 EMİNE HELİL İNAY KINAY
İZMİR-2 12 AYTEN GÜLSEVER
İZMİR-2 13 NURŞEN BALCI
İZMİR-2 14 BURAK KOTAN
İYİ PARTİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
ÜMİT ÖZLALE
ÖZTÜRK KESKİN
ÜLKÜ DOĞAN
ALİ TOPÇU
FİGEN YILDIRIM
LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY
İSMAİL AYBARS AKSOY
ASLAN SEZGİN
GİZEM ALBAŞ
KAAN ALTINDAĞ
MURAT ÇAKAR
HASAN YILDIZ
GÜLŞAH SAKAR
İYİ PARTİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HÜSMEN KIRKPINAR
YİĞİT KARAKIŞ
ARZU YILDIRIM
TAMER CÜCÜ
DİNÇER IŞIKTAŞ
MÜJDE HARPUT APAK
MÜMİN YALÇINKAYA
YELİZ ÇULHA
BÜLENT UYGUR
MİRAN BACGEROĞLU
MUSTAFA NURİ DENİZ
NAZLI BUKET KARASU
MEHMET HALİS KÖSE
MEHMET EMİN CANTÜRK
MHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 HASAN KALYONCU
2 BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN
3 CİHAN ASLAN
4 SELAHATTİN ŞAHİN
5 UFUK AKSOY
6 SIDIKA TOPAL
7 SALİM ARDUÇLU
8 LOKMAN KIZILÖRENLİ
9 NİHAL BAŞ
10 ALİ DURUT
11 ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ
12 HÜLYAAYKAÇ
13 HALİT GÖNDÜZ
14 KAYHAN DERYA
MHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 TAMER OSMANAĞAOĞLU
2 ABDULKADİR BEKTAŞ
3 İSMAİL OBUZ
4 AYŞEGÜL EKŞİ
5 RECEP AKAN
6 EYÜP ERİM ERGÖREN
7 ÇETİN ALTIN
8 İHSAN GÜRKAN TAŞKIN
9 AHMET DEHA İMAL
10 YİĞİT FİKRİ ATALI
11 HASAN SEKİN
12 ERHAN ELİBOL
13 MUSTAFA ÇİNTAŞ
14 MEHMET MERT DOLĞAÇ
Yeniden refah partisi İzmir 1. bölge milletvekilleri adayları
1. Cemal Arıkan
2. Baki Murat Top
3. Yusuf Doğan
5. Ali Osman Kalkan
5. Ruziye Tan
6. Nurettin Yakut
7. Emrah Uyan
8. İsmail Tanas
9. Ramazan Duran
10. Yunus Toprak
11. Necati Kavalcı
12. Mert Erkez
13. Samet Koçlu
14. Abdurrahman Kaya
Yeniden Refah Partisi İzmir 2. bölge milletvekilleri adayları
1. Abdurrahman Karaman
2. Hacı Mehmet Solmaz
3. Özbek Taşdemir
4. Ali Hakan Kulakçıoğlu
5. Reşat Saymaz
6. Yusuf Şimşek
7. Murat Avcıoğlu
8. Nazif Tunahan Şen
9. Hasan Hüseyin Levent
10. Reşide Yavaş
11. Rahmi Özbak
12. Hakan Çenber
13. Hasan Göl
14. Muaammer Sarıbaş
YEŞİL SOL PARTİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- BURCUGÜL ÇUBUK
2- ABDULMECİT YILDIRIM
3- SEMRA KIRATLI
YEŞİL SOL PARTİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- İBRAHİM AKIN
2- CANAN KEBENÇ ÖZKAN
TİP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İZMİR-2 1 İRFAN DEĞİRMENCİ
İZMİR-2 2 MEHMET KANİ
İZMİR-2 3 ESER ATAK
İZMİR-2 4 ADALET KUL
İZMİR-2 5 ÖZLEM AVCI
İZMİR-2 6 AYDIN TEPE
İZMİR-2 7 AYKUT YÜKSEL
İZMİR-2 8 DENİZ KONDİL
İZMİR-2 9 MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK
İZMİR-2 10 ALİ HAYDAR ÖZTÜRK
İZMİR-2 11 GÜZEL ÖZTÜRK
İZMİR-2 12 OYA OYBİR MİDİLLİ
İZMİR-2 13 BEYZA YAMAN
İZMİR-2 14 MELİS AYDINLI
MEMLEKET PARTİSİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İZMİR-1 1 CÜNEYT OĞUZ
İZMİR-1 2 ALİ TUNÇ CAN
İZMİR-1 3 GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK
İZMİR-1 4 HARUN DÜŞENKALKAN
İZMİR-1 5 BEYHAN MUTLU
İZMİR-1 6 BAŞARAN AKTAN
İZMİR-1 7 İSMAİL YILDIZ
İZMİR-1 8 TURAN ÇATAL
İZMİR-1 9 TUFAN ÖZTÜRK
İZMİR-1 10 AHMET ÖMER ERKENCİ
İZMİR-1 11 CEM MERİH YENER
İZMİR-1 12 OLCA ÖMÜR ARAS
İZMİR-1 13 EFE YURDAKUL
İZMİR-1 14 FURKAN MOLLA
MEMLEKET PARTİSİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İZMİR-2 1 ASUMAN ALİ GÜVEN
İZMİR-2 2 MAHİR BAKAN
İZMİR-2 3 TUĞÇE SEMERCİOĞLU
İZMİR-2 4 MEVHİBE KOLOĞLU
İZMİR-2 5 LEVENT ÖREN
İZMİR-2 6 MERVE DUMAN
İZMİR-2 7 ÖMER GÖNENÇER
İZMİR-2 8 ALEV GÜNYAR
İZMİR-2 9 BURAK KURT
İZMİR-2 10 GÜRSEL DİNKTEPE
İZMİR-2 11 MERT DİKMEN
İZMİR-2 12 FURKAN ASLAN
İZMİR-2 13 GÖRKEM SÜREN
İZMİR-2 14 TAHA KARAÇELİK
İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Muharrem İnce oyların yüzde 54’ünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan İzmir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 32.9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6.3’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüze 6’sını Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.
İzmir milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Millet İttifakı İzmir oy oranı % 53 olurken, CHP 14, İYİ Parti ise 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 35’ini alarak AK Parti 8, MHP 2 milletvekili çıkardı. HDP de İzmir’den 2 milletvekili çıkardı.
İzmir’de hangi parti ne kadar oy aldı? İzmir’de hangi parti kazandı?
- CHP % 41,3
- AK Parti % 28.7
- HDP % 11,5
- İYİ Parti % 10,9
- MHP % 6,3
İzmir yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Tunç Soyer oyların % 58,10’unu alırken, AK Parti adayı Nihat Zeybekçi ise oyların % 38,69’unu aldı.
İzmir İl Genel Meclisi seçim sonuçları
- CHP % 52,65
- AK Parti % 35,93
- HDP % 2,51
- İYİ Parti % 2,28
- SP % 1,38