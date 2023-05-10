İzmir Seferihisar seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından sandık verileri paylaşılacak. Seferihisar’da Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları , partilerin ve ittifakların oy oranları.

İzmir Seferihisar Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

2018 İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Muharrem İnce oyların yüzde 54’ünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan İzmir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 32.9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6.3’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüze 6’sını Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 İzmir milletvekili genel seçim sonuçları

Millet İttifakı İzmir oy oranı % 53 olurken, CHP 14, İYİ Parti ise 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 35’ini alarak AK Parti 8, MHP 2 milletvekili çıkardı. HDP de İzmir’den 2 milletvekili çıkardı.

2018 İzmir'de hangi parti ne kadar oy aldı?

CHP % 41,3

AK Parti % 28.7

HDP % 11,5

İYİ Parti % 10,9

MHP % 6,3

İzmir Seferihisar ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

İzmir'in güneyinde yer alan Seferihisar ilçesi, tarihi, doğal güzellikleri ve plajları ile ünlü bir turizm bölgesidir. Tarihi açıdan oldukça zengin olan ilçede birçok antik kent ve tarihi yapı yer almaktadır. Ayrıca Seferihisar, Türkiye'nin ilk "sakin şehir" unvanı alan yerleşim yeridir.

Seferihisar'ın Tarihi

Seferihisar'ın tarihi, antik çağlara kadar uzanmaktadır. Bölge, antik dönemde Teos adıyla anılan bir kent devletinin sınırları içinde yer almıştır. MÖ 600'lü yıllarda kurulan Teos, kısa sürede önemli bir liman kenti haline gelmiştir. Daha sonraki dönemlerde bölge, Roma ve Bizans İmparatorlukları'nın egemenliği altına girmiştir. İslam döneminde ise bölge Türklerin eline geçmiştir.

Seferihisar'ın Coğrafi Özellikleri

Seferihisar ilçesi, İzmir'in güneyinde yer almaktadır. İlçenin güneyi Ege Denizi ile çevrilidir. Kuzeyi ise Güzelbahçe, Urla ve Menderes ilçeleri ile komşudur. İlçe toplam 320 km²'lik bir alanı kaplamaktadır. İlçe, zeytinlikleri, mandalina bahçeleri, çam ormanları, güzel plajları ve doğal güzellikleri ile ünlüdür.

Seferihisar'ın Mahalleleri

Seferihisar ilçesi, toplam 22 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Akarca, Aktoprak, Arslanlar, Bahçelerarası, Beyler, Büyük Akarca, Büyük Plaj, Çağdaş, Denizköy, Doğanbey, Ekmeksiz, Hacılar, İhsaniye, Kale, Kavakdere, Kayalar, Özbek, Şahinler, Sığacık, Tepecik, Ürkmez ve Yeniköy.

Seferihisar'ın Nüfusu

Seferihisar ilçesi, son yıllarda hızlı bir nüfus artışı yaşamaktadır. İlçenin 2021 yılı itibarıyla nüfusu 64.527'dir. Nüfusun yaklaşık %60'ı kırsal kesimde yaşamaktadır. İlçe nüfusunun büyük çoğunluğu tarım ve turizm sektörlerinde çalışmaktadır.



