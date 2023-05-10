Türkiye pazar günü seçim 2023 için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 60 milyon 843 seçmen yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. 600 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) seçileceği 2023 seçiminde yüzde 7 barajını geçen partiler vatandaşın seçtiği milletvekiller Meclis’e girecek. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden İzmir Selçuk seçim sonuçları 2023 sorgulamasına başladı. Selçuk Seçim Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını Yenişafak seçim 2023 sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

İzmir Selçuk Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Kimler oy kullanabilir?

Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler, Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler, Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz. Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz

Nasıl oy kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin. Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun. Cep telefonuyla kabine girmeyin. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın. Pusulalarınızı tek zarfa koyun. Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

2018 İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Muharrem İnce oyların yüzde 54’ünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan İzmir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 32.9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6.3’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüze 6’sını Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 İzmir milletvekili genel seçim sonuçları

2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, Millet İttifakı İzmir oy oranı % 53 olurken, CHP 14, İYİ Parti ise 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 35’ini alarak AK Parti 8, MHP 2 milletvekili çıkardı. HDP de İzmir’den 2 milletvekili çıkardı.

2018 İzmir'de hangi parti ne kadar oy aldı?

CHP % 41,3

AK Parti % 28.7

HDP % 11,5

İYİ Parti % 10,9

MHP % 6,3

İzmir Selçuk ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

İzmir'in güneyinde yer alan Selçuk ilçesi, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahiptir. Antik çağlardan günümüze kadar uzanan bir geçmişi olan Selçuk, İzmir'in en turistik ilçelerinden biridir.

Selçuk ilçesi, İzmir'in tarihi yapılarından biri olan Efes Antik Kenti'ne ev sahipliği yapmasıyla bilinmektedir. Efes Antik Kenti, M.Ö. 6000 yıllarında kurulmuş ve Anadolu'nun en önemli limanlarından biri olmuştur. Efes Antik Kenti, Roma İmparatorluğu döneminde en parlak dönemini yaşamış ve bu dönemde şehirde birçok önemli yapı inşa edilmiştir. Selçuk ilçesi, ayrıca Meryem Ana Evi ve St. Jean Bazilikası gibi Hristiyanlık dinine ait önemli yapıları da barındırmaktadır.

Selçuk ilçesi, İzmir'in güneyinde yer almaktadır. İlçenin batısında Ege Denizi, doğusunda Aydın il sınırı, güneyinde Kuşadası ilçesi ve kuzeyinde İzmir'in Bornova ilçesi yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 568 km²'dir.

Selçuk ilçesi, toplam 26 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Akçay, Aslanlar, Barbaros, Bayındır Yolu, Çamlık, Çaylak, Cumhuriyet, Efes Antik Kenti, Emiralem, Esentepe, Gökçealan, Hacılar, İsabey, Karakaya, Kocadere, Kuştur, Makbul, Meşrutiyet, Musalar, Şirince, Tepecik, Topçu, Ürkmez, Yavuz, Yeniköy ve Yeşiltepe. 2021 yılı verilerine göre, Selçuk ilçesi nüfusu 38,603'tür. İlçenin nüfusu, turizm sektöründeki gelişmeler ve göç nedeniyle son yıllarda artış göstermektedir.



