’in Tire ilçesinde bir otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Fatih Erol ve arkadaşı Niyazi Özsoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. İşte detaylar.