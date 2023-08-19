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İzmir’de otomobil şarampole uçtu: 2 ölü

İzmir’in Tire ilçesinde bir otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Aracın bagajında bulunan 2 keçi ise kazadan sağ olarak kurtuldu. İki arkadaşın Ödemiş Hayvan Pazarı’na gittikleri ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri ileri sürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İşte detaylar.

11:32 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İzmir Haberleri

İzmir Haberleri

’in Tire ilçesinde bir otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Fatih Erol ve arkadaşı Niyazi Özsoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. İşte detaylar.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yeğenli Mahallesi’nde meydana geldi. Ödemiş istikametinden Tire yönüne gitmekte olan Fatih Erol idaresindeki 35 HAC 61 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Savrulan araç, yemiş ağacına çarparak durabildi.

İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Fatih Erol ve arkadaşı Niyazi Özsoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler bulundukları yerden çıkarılarak Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, aracın bagajındaki 2 keçi de ekiplerce bulundukları yerden sağ olarak çıkarıldı.

İki arkadaşın Ödemiş Hayvan Pazarı’na gittikleri ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri ileri sürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




#İzmir
#Tire
#İzmir haberleri
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