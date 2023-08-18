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'Dur' ihtarına uymayıp polise silah doğrultan gaspçı bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

İzmir'de bir şahıs, yabancı uyruklu bir kişinin cep telefonunu gasbetti. Kaçmaya çalışan şahıs, 'dur' ihtarında bulunan polise silah doğrulttu. Ekiplerin ikazına uymayan şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

22:28 . 18/08/2023 Friday
DHA
İzmir'de polise silah doğrultan gaspçı vurularak etkisiz hale getirildi.

İzmir'de polise silah doğrultan gaspçı vurularak etkisiz hale getirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir iş yerindeki Kongo uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettikten sonra kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerine silah doğrultması sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.


Olay, saat 18.30 sıralarında Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yanında tabanca bulunan B.A. (26), nargile malzemelerinin satıldığı bir iş yerine girerek, müşteri olduğu öğrenilen Kongo uyruklu H.F.'nin cep telefonunu silah zoruyla gasbetti. Olayı gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin geldiğini gören B.A., suç aleti ile birlikte kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan B.A., ekiplere tabanca doğrultunca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#İzmir
#Gasp
#Anafartalar Caddesi
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