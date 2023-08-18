Kahramanmaraş’ta beton mikseri ile pikap çarpıştı: Kazada yedi kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtakilerin, Gurs Vadisi'ne pikniğe gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.