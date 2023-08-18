Kahramanmaraş’ta beton mikseri ile pikap çarpıştı: Kazada yedi kişi yaralandı

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
E.Y. idaresindeki 46 D 7154 plakalı beton mikseri, Afşinbey Mahallesi'ndeki asri mezarlık civarında M.K. idaresindeki 46 HT 756 plakalı pikap ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile pikapta bulunan A.A, M.Ö, A.K, H.K. ve Ö.Y yaralandı.
Kazanın şiddetiyle pikapta sıkışan bazı yolcular itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.