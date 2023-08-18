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Zonguldak'ta işçileri taşıyan 'patpat' tarlaya devrildi: 13 yaralı

Zonguldak'ta fındık topladıktan sonra eve dönenleri taşıyan ‘patpat’ olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu üç metre yükseklikten tarlaya devrildi. Meydana gelen kaza sonucu araçta bulunan 13 kişi yaralandı.

21:51 . 18/08/2023 Cuma
DHA
‘Patpat’ olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

‘Patpat’ olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının tarlaya devrildiği kazada, 1'i ağır 13 kişi yaralandı.


Kaza, saat 19.45 sıralarında Alaplı ilçesi Çamcılar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, fındık topladıktan sonra eve dönenleri taşıyan Murat E. yönetimindeki, halk arasında ‘patpat’ olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 3 metre yükseklikten tarlaya devrildi. Sürücü Murat E., eşi E.E. ve babası Ş.E. ile birlikte ‘patpat’ın römorkunda yolcu olarak bulunan 10 kişi daha yaralandı. 13 kişinin bindiği patpatın devrildiğini görenler, durumu 112’ye bildirdi. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi ve köylülerin de yardımıyla yaralılar yola taşınarak ambulanslara alındı. İlk müdahalenin ardından yaralılar Ereğli ve Alaplı ilçesindeki hastanelerde tedaviye alındı. Kazada yaralanan Aysel A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Patpat
#Zonguldak
#Kaza
#Fındık
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