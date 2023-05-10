İzmir Tire seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından sandık verileri paylaşılacak. Tire’de Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 partilerin ve ittifakların oy oranları.

İzmir Tire Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

2018 İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Muharrem İnce oyların yüzde 54’ünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan İzmir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 32.9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6.3’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüze 6’sını Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 İzmir milletvekili genel seçim sonuçları

2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, Millet İttifakı İzmir oy oranı % 53 olurken, CHP 14, İYİ Parti ise 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 35’ini alarak AK Parti 8, MHP 2 milletvekili çıkardı. HDP de İzmir’den 2 milletvekili çıkardı.

2018 İzmir'de hangi parti ne kadar oy aldı?

CHP % 41,3

AK Parti % 28.7

HDP % 11,5

İYİ Parti % 10,9

MHP % 6,3

2018 Tire Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Tire Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 44,11’ini alırken, Tire seçim 2018 sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40’ını aldı. 2018 Tire Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Meral Akşener oyların yüzde 12.73’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,37’sini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,49’unu, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,31’ini aldı.

İzmir Tire ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

İzmir'in batısında yer alan Tire ilçesi, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve tarım alanları ile önemli bir ilçe olarak öne çıkıyor. Bu makalede, Tire ilçesinin tarihini, coğrafyasını, mahallelerini ve güncel nüfusunu ele alacağız.

Tire, tarihi antik döneme kadar uzanan bir yerleşim yeridir. Eski çağlarda Lidya Krallığı ve Pers İmparatorluğu tarafından yönetilen bölge, daha sonra Büyük İskender ve Romalılar tarafından fethedilmiştir. Selçuklu döneminde de önemli bir merkez haline gelen Tire, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan sonra da ticari ve kültürel açıdan önemini korumuştur. Günümüzde de tarihi dokusunu koruyan Tire, turistik bir ilçe olarak ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Tire, İzmir'in batısında yer alan bir ilçedir. Kuzeyde Ödemiş, güneyde Söke ve Aydın, doğuda Bayındır ve güneydoğuda Selçuk ilçeleri ile çevrilidir. İlçenin yüz ölçümü 804 km²'dir ve genellikle dağlık bir araziye sahiptir. Gediz Nehri ve Küçük Menderes Nehri, ilçenin sınırları içerisinde yer alır. Tire'nin rakımı deniz seviyesinden 252 metredir.

Tire ilçesi, toplam 66 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Akçasu, Altınova, Araplar, Bahçecik, Bahçeli, Bayındır Yolu, Belevi, Bozdağ, Boztepe, Büyük Menderes, Büyükbelen, Çamtepe, Çamlık, Çetmi, Çifteler, Doğanlar, Dumlupınar, Emiralem, Emirhisar, Gökçen, Gölcük, Gümüldür, Güzelköy, Hacıhaliller, Hasköy, Hüseyinler, İhsaniye, İnönü, İsabeyli, Kabakça, Kalkanlı, Karacahisar, Karakaya, Kemer, Kırazlı, Kılçık, Kirazlı, Konak, Köseler, Kula, Kurtuluş, Kuşadası Yolu, Mahmudiye, Menderes, Muratbey, Orhanlı, Özdere, Pamucak, Saraylar, Sarıseki, Selçuk Yolu, Selvilik, Seyrek, Taşlıburun, Taşpınar, Tepecik, Tohumluk, Ulucak, Uzunlar, Yeni, Yeni Menderes, Yeni Yol ve Yeniköy.

İzmir'in batısında yer alan Tire ilçesi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile dikkat çekmektedir. İlçe, İzmir iline 49 km mesafede ve toplam 28 mahalleden oluşmaktadır. 2021 yılı verilerine göre, Tire ilçesinin nüfusu 79.025'tir.







