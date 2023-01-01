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İzmir TOKİ işyeri kuraları ne zaman çekilecek?
İzmir TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları 81 il için sürdürülen sosyal konut kuraları devam ederken gündeme geldi. Çevre, Şehirilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, “ilk etapta 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin iş yeri vatandaşımıza sunduk. 30 Mart'a kadar kuralarını çekeceğiz, 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapacağız.” dedi. İzmir'de satışa sunulacak 700 adet TOKİ işyeri için kura çekiliş tarihi ise henüz açıklanmadı. Peki TOKİ Kemalpaşa, Torbalı, Aliağa işyeri kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.
17:34 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İzmir TOKİ işyeri kura sonuçları

İzmir TOKİ işyeri kura sonuçları

TOKİ ilk işyerim projesinde başvurular 15 Kasım’da tamamlandı. TOKİ işyeri başvurularının sona ermesiyle birlikte ise sanayi kura çekiliş tarihleri sorgulanır oldu. 700 adet işyeri satışının yapılacağı İzmir TOKİ sanayi kura çekiliş tarihleri henüz açıklanmadı. Peki İzmir TOKİ işyeri kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ İzmir İşyeri kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

İzmir TOKİ işyeri kura sonuları ne zaman açıklanacak?

Beşinci etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapıldı. TOKİ 6. etap kuraları 12 Ocak 2023 Cuma günü Eskişehir’de başladı. 12-24 Ocak TOKİ TOKİ Eskişehir, Mersin, Bilecik , Sakarya, Kocaeli, Antalya, Yalova ve Isparta kura çekilişleri ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ konut kuraları etap etap gerçekleştiriliyor. İzmir Kemalpaşa, Torbalı ve Aliağa TOKİ işyeri kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

İzmir Kemalpaşa, Torbalı ve Aliağa TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ İzmir işyeri kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İzmir TOKİ işyeri kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ dükkan işyeri İzmir projesi nerede, hangi ilçede?

  • İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
  • İZMİR İLİ TORBALI İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
  • İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ

TOKİ işyeri yerleri nerede?

Ankara'da bin, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da ise 100 adet inşa edilecek.


TOKİ peşinat ve taksit ödemeleri ne zaman ödenecek?
TOKİ peşinat ve taksit ödemeleri ne zaman ödenecek?

TOK 250 bin sosyal konut başvuruları 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında alındı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim" projesine 1,5 ayda 8 milyon kişi başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 342, projeye en çok gençler ilgi gösterdi, 2 milyon 30 bin 277 genç başvurdu. En çok başvuru İstanbul’dan yapıldı. 17 ilde 6 bine yakın konut için temeller atıldı. TOKİ kura çekilişi 2023 Mart’ta tamamlanacak. Toplu Konut İdaresinden peşinat ödemeleri ile taksit tutarlarının ödenmesine ilişkin açıklama geldi. Peki TOKİ peşinatları ne zaman ödenmeye başlayacak? İşte TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlıyor? İşte sosyal konut, arsa ve işyeri peşinat ve taksit ödeme tarihlerlerine ilişkin detaylar.

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#İzmir TOKİ
#İzmir TOKİ işyeri kura sonuçları
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İzmir TOKİ işyeri kuraları ne zaman çekilecek?
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