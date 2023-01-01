TOK 250 bin sosyal konut başvuruları 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında alındı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim" projesine 1,5 ayda 8 milyon kişi başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 342, projeye en çok gençler ilgi gösterdi, 2 milyon 30 bin 277 genç başvurdu. En çok başvuru İstanbul’dan yapıldı. 17 ilde 6 bine yakın konut için temeller atıldı. TOKİ kura çekilişi 2023 Mart’ta tamamlanacak. Toplu Konut İdaresinden peşinat ödemeleri ile taksit tutarlarının ödenmesine ilişkin açıklama geldi. Peki TOKİ peşinatları ne zaman ödenmeye başlayacak? İşte TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlıyor? İşte sosyal konut, arsa ve işyeri peşinat ve taksit ödeme tarihlerlerine ilişkin detaylar.