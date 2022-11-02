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TOKİ peşinat ve taksit ödemeleri ne zaman ödenecek?

TOK 250 bin sosyal konut başvuruları 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında alındı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim" projesine 1,5 ayda 8 milyon kişi başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 342, projeye en çok gençler ilgi gösterdi, 2 milyon 30 bin 277 genç başvurdu. En çok başvuru İstanbul’dan yapıldı. 17 ilde 6 bine yakın konut için temeller atıldı. TOKİ kura çekilişi 2023 Mart’ta tamamlanacak. Toplu Konut İdaresinden peşinat ödemeleri ile taksit tutarlarının ödenmesine ilişkin açıklama geldi. Peki TOKİ peşinatları ne zaman ödenmeye başlayacak? İşte TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlıyor? İşte sosyal konut, arsa ve işyeri peşinat ve taksit ödeme tarihlerlerine ilişkin detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ peşinatları ne zaman ödenmeye başlayacak? TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlar?
TOKİ peşinat ve taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için 14 Eylül'de başlayan başvurular dün sona erdi.

TOKİ peşinat ve taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

  • TOKİ sosyal konut projesinde peşinat ve taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili, ''Kuralarımızı da bir an önce çekip Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz.'' dedi.

TOKİ taksit ve peşinat ödemeleri ne kadar?
TOKİ taksit ve peşinat ödemeleri ne kadar?

TOKİ taksit ödemeleri ne kadar?

TOKİ konutları; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Konut fiyatları 608 bin lira ile 950 bin lira arasında değişiyor. Aylık taksitler ise 2 bin 280 liradan başlıyor, 3 bin 562 liraya kadar çıkıyor. Peki TOKİ sosyal konutlara ne kadar başvuru oldu? TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak ne zaman sona erecek? İşte detaylar.

TOKİ sosyal konutlara ne kadar başvuru oldu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İşyerim Projesi'ne 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru olduğunu bildirdi. Bakan Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Projeye milletin güvendiğini ve inandığını belirten Kurum, "1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan." bilgisini verdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası olarak hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvuru yapanlar arasında 505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli vatandaş da yer aldı. İlk Evim Projesi'ne toplam 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldı. Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300, İzmir'den 240 bin 358, Ankara'dan 232 bin 857, Bursa'dan 188 bin 748, Gaziantep'ten 166 bin 200 ve Konya'dan 160 bin 905 kişi başvuruda bulundu.

TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak ne zaman sona erecek?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 31 Ekim 2022'den sonraki hafta kura çekimlerinin olacağını açıkladı. Kura çekiminin kasımın ilk haftasında yapılması bekleniyor. TOKİ kuraları 2023 Mart’ta tamamlanacak.

TOKİ konutları bittiğinde nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 31 Ekim’de başvurusu tamamlanan 250 bin sosyal konutların bittiğinde nasıl olacağına ilişkin bir paylaşım yaptı.

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