TOKİ arsa başvuru şartları son dakika: TOKİ müstakil ve hisseli arsa fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak. Peki TOKİ arsaları kaç metre kare olacak, müstakil parsel mi olacak?

TOKİ arsa satışları hangi illerde?

Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa. Yani vatandaş der ki bana alt yapısı yapılmış arsa verin ben kendim yapacağım peki. Onun için de 250 bin konut yapımına müsayit alt yapısı halledilmiş arsa. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 250 bin konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz.

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Konutu, arsası ve iş yeri ile toplam 360 bin bağımsız birimden oluşan rojemizin bu ilk etabı dahi Cumhuriyet tarihimizin en büyük, en kapsamlı sosyal konut atılımıdır. İlk etap konutumuzdan 50 binini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 10 binini Gaziantep'te, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz.

TOKİ arsa satış fiyatları ne kadar?

Yine bu kampanya ile birlikte ilk defa vatandaşlarımıza alt yapıları ve imarı hazırlanmış ev yapmaya hazır arsa alternatifi de sunuyoruz. Böylece düşük gelir grubuna dahil vatandaşlarımıza şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlıyoruz. İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlediğimiz bu arsalar piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır. Arsayı alan vatandaşımız burada belirlenen projeye uygun şekilde ve belirlenen sürede kendi evini yapabilecektir. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecektir.

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TOKİ arsaları kaç metre kare olacak?

Arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar vardır. Bunlar 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vade ile faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşa satılacaktır. İkinci grubu oluşturan hisseli parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vade ile ve faizsiz şekilde yapılabilecektir.