Türkiye pazar günü seçim 2023 için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 60 milyon 843 seçmen yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. 600 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) seçileceği 2023 seçiminde yüzde 7 barajını geçen partiler vatandaşın seçtiği milletvekiller Meclis’e girecek. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden İzmir Torbalı seçim sonuçları 2023 sorgulamasına başladı. Torbalı Seçim Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları 2023 ve oy oranlarını Yenişafak seçim 2023 sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

İzmir Torbalı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Kullanılmamış oylar ne olur?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki eder mi?

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur seçimi ne zaman?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura yüzde kaç oyla kalınır?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

İzmir kaç milletvekili çıkarıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 ve Bursa 20 milletvekili çıkaracak.

2018 İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 54’ünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan İzmir seçim sonucuna göre oyların yüzde 32.9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6.3’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüze 6’sını Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 İzmir milletvekili genel seçim sonuçları

Millet İttifakı İzmir oy oranı % 53 olurken, CHP 14, İYİ Parti ise 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 35’ini alarak AK Parti 8, MHP 2 milletvekili çıkardı. HDP de İzmir’den 2 milletvekili çıkardı.

2018 İzmir'de hangi parti ne kadar oy aldı?

CHP % 41,3 AK Parti % 28.7 HDP % 11,5 İYİ Parti % 10,9 MHP % 6,3

İzmir Torbalı ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

İzmir'in güneyinde yer alan Torbalı ilçesi, tarihi, coğrafi ve kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahiptir. Antik dönemlerden itibaren birçok medeniyetin izlerini taşıyan Torbalı, tarım ve sanayi açısından da önemli bir bölgedir. İşte Torbalı ilçesi hakkında daha detaylı bilgiler.

Torbalı'nın tarihi, antik çağlara kadar uzanmaktadır. Bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin Torbalı'da yerleşim yeri olarak kullandığı ortaya çıkmıştır. Torbalı adı ise, Türklerin bölgeye yerleşmesiyle birlikte kullanılmaya başlanmıştır. İlçenin adının nereden geldiği konusunda farklı rivayetler bulunmaktadır. Bazıları, bölgedeki toprakların torbalara benzediğini düşünerek bu adın verildiğini söylerken, bazıları da Torbalı'nın Selçuklu döneminde bir posta istasyonu olduğunu ve bu istasyonda postaların torbalara konulduğunu ifade etmektedir.

Torbalı, İzmir'in güneyinde yer almaktadır. Yüzölçümü 755 km² olan ilçenin kuzeyinde İzmir, doğusunda Bayındır, batısında Selçuk ve Menderes, güneyinde ise Aydın il sınırları bulunmaktadır. Torbalı'nın genellikle ovalık bir yapısı vardır. Ilıca, Pancarlı, Akçay, Atatürk, Ahmetli, Bozköy, Özbey, Dikili ve Tepeköy gibi semtleri bulunmaktadır. İlçede, Büyük Menderes Nehri ve Küçük Menderes Nehri gibi önemli su kaynakları bulunmaktadır.

Torbalı ilçesi, toplam 58 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Ahmetli, Akçapınar, Akçay, Akgedik, Alhan, Arslanlar, Atatürk, Aşağıpınarbaşı, Başköy, Beydere, Boğaziçi, Bozköy, Çamtepe, Çapak, Çaybaşı, Çayır, Çiğdem, Dikili, Dikilitaş, Dumlupınar, Ertuğrul, Gazi, Gülbahçe, Gümüşpınar, Hacıhaliller, Hacılar, Hasköy, Hatundere, Ilıca, İsabeyli, Kabakça, Karakuyu, Karşıyaka, Kayışköy, Kıbrıs, Köşkerler, Kozpınar, Küçükoturak, Menderes, Mustafakemalpaşa, Özbey, Özeyemişçiler, Pınarlı, Sabuncubeli, Sarnıç, Selçuk, Sığırcı, Sırıklı, Sütçüler, Tepeköy, Turan, Uzunkuyu, Yeşiltepe ve Yılmazlar.

Torbalı ilçesi, İzmir'in güneydoğusunda yer alır ve yaklaşık olarak 1.100 kilometrekarelik bir alana sahiptir. İlçenin kuzeyinde Menderes ilçesi, doğusunda Bayındır ilçesi, güneyinde Aydın ilinin Sultanhisar ilçesi, batısında ise Selçuk ilçesi bulunmaktadır. Torbalı'nın nüfusu ise 2021 yılı verilerine göre 143.559'dur.







