İzmir Urla seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
İzmir Urla Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
- Cep telefonuyla kabine girmeyin.
- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.
Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler
- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.
- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.
Seçim Günü Yasakları
Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.
İttifak partilerin milletvekilleri nasıl hesaplanacak?
Oy toplamı genel barajı geçtiği takdirde, ittifakı oluşturan siyasi partilerin milletvekili sayıları, ittifakın aldığı toplam milletvekili sayısının, her partinin aldığı oy oranına göre dağıtılarak hesaplanacak.
Sandık kurulları kaç kişiden oluşuyor?
Seçimlerde oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 5’i siyasi parti temsilcisi olmak üzere 7 kişilik sandık kurulu görevli olacak. Seçim günü oy verme süresinin 17.00 itibariyle dolmasıyla sandık kurulu başkanı tarafından sandıklar açılacak ve oyların sayılmasına başlanacak.
İzmir kaç milletvekili çıkarıyor?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 ve Bursa 20 milletvekili çıkaracak.
2018 İzmir Urla Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
- 2018 Urla Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Muharrem İnce oyların yüzde 69,3’ünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 21.6’sını aldı. 2018 Urla seçim sonuçlarına göre Meral Akşener oyların yüzde 5.5’ini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 3’ünü, Doğu Perinçek da oyların yüzde 0,4’ünü, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 0,2’sini aldı.
İzmir’in güneybatısında yer alan Urla ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir yerleşim bölgesidir. İzmir’in en güzel sahil beldelerinden biri olarak kabul edilen Urla, M.Ö. 3000 yılından beri sürekli olarak yerleşim görmüş bir bölgedir.
Urla’nın tarihi, antik çağlara kadar uzanmaktadır. İlk olarak Lidyalılar tarafından kurulan kent, Pers, Makedonya, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde de önemini korumuştur. Bölgede yer alan antik kentler, tiyatrolar, kiliseler, kaleler ve mezar taşları, Urla’nın tarihi zenginliğini yansıtmaktadır.
Urla ilçesi, 525 km²’lik bir alanı kaplamaktadır ve toplamda 33 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Bademler, Barbaros, Beyler, Çeşmealtı, Çeşmeköy, Değirmendere, Demircili, Denizköy, Dereköy, Doğanbey, Doğanlar, Gödence, Gülbahçe, Güvendik, Hacıbeyli, Hasseki, Hisarönü, İskele, Kalemköy, Kıraç, Kuşçular, Özbek, Rüzgarlıbahçe, Selçukkent, Setur, Şehitler, Tabya, Ürkmez, Urla Merkez, Uyalı, Yalı, Yeşiloba ve Zeytineli.
Urla’nın nüfusu ise 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 59.000 kişidir. Urla, tarihi dokusu, denizi, plajları, bağları, zeytinlikleri, butik otelleri, restoranları ve kafeleri ile turizm açısından oldukça önemli bir yerleşim yeridir. Ayrıca Urla, organik tarım ürünleri ve şaraplarıyla da ünlüdür. Urla Bağ Yolu, bölgede yer alan butik şarap üreticilerinin yer aldığı bir rota olarak turistlerin ilgi odağındadır.
Urla, tarihi, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli ile İzmir’in en önemli ilçelerinden biridir. Bölgenin tarihi dokusu ve doğal güzellikleri, birçok turistin ilgisini çekmektedir.