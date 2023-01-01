Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) kadrolarında görev almak üzere 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları 15 Ocak 2023 tarihinde sonlanmıştı. Başvuruların ardından Jandarma astsubay alımı 2023 başvuru sonuçları merak konusu oldu. İşte, JGK Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı...