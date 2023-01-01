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Jandarma astsubay alımı 2023
Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) kadrolarında görev almak üzere 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları 15 Ocak 2023 tarihinde sonlanmıştı. Başvuruların ardından Jandarma astsubay alımı 2023 başvuru sonuçları merak konusu oldu. İşte, JGK Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı...
Elektrik Tekniker, İnşaat, İnşaat Tekniker, Temel İstihkam, Bilgi Sistem Teknisyen, Ağ Sistem Teknisyen, Telsiz Sistem Teknisyen, İKMAL, PERSONEL, MALİYE, Elk.Güç Kay.Teknisyen, Optik Teknisyen, Mühimmat, Oto Teknisyen, Silâh Teknisyen, Temel Bakım, ATT, Tıbbi Cihaz T/K Tekniker branş ve alt branşlarında başvurular 30 Aralık 2022, 15 Ocak 2023 tarihinde alındı. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ise henüz JGK'dan açıklama gelmedi.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf ve sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında alınmıştı.
Adaylar başvuru sonuçlarını https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulayabilecekler.