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Jandarma Astsubay alımı 2023 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) kadrolarında görev almak üzere 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı için başvurular 30 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında alınmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
9:33 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Jandarma astsubay alımı 2023

Jandarma astsubay alımı 2023

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) kadrolarında görev almak üzere 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları 15 Ocak 2023 tarihinde sonlanmıştı. Başvuruların ardından Jandarma astsubay alımı 2023 başvuru sonuçları merak konusu oldu. İşte, JGK Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Elektrik Tekniker, İnşaat, İnşaat Tekniker, Temel İstihkam, Bilgi Sistem Teknisyen, Ağ Sistem Teknisyen, Telsiz Sistem Teknisyen, İKMAL, PERSONEL, MALİYE, Elk.Güç Kay.Teknisyen, Optik Teknisyen, Mühimmat, Oto Teknisyen, Silâh Teknisyen, Temel Bakım, ATT, Tıbbi Cihaz T/K Tekniker branş ve alt branşlarında başvurular 30 Aralık 2022, 15 Ocak 2023 tarihinde alındı. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ise henüz JGK'dan açıklama gelmedi.

JANDARMA ASTSUBAY BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf ve sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Adaylar başvuru sonuçlarını https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulayabilecekler.

#jandarma genel müdürlüğü
#jandarma alımı 2023
#jandarma astsubay alımı
#jandarma başvuru sonuçları
34 dakika önce
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Jandarma Astsubay alımı 2023 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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