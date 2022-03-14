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Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Türkiye’yi ziyaret edecek: Hayashi kimdir?

Japonya hükümeti, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi’nin Ukrayna konusunda temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki hafta sonu Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceğini duyurdu. Peki, Japonya Dışışleri Bakanı Yoshimasa kimdir? Yoshimasa evli mi? Yoshimasa kaç yaşında? İşte bütün detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi İHA
Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Türkiye’yi ziyaret edecek: Hayashi kimdir?
Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi kimdir?

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimi gündemdeki tazeliğini korurken, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi’nin konu hakkında temaslarda bulunmak üzere Türkiye’yi ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edeceği bildirildi. Japon basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre hafta sonu Türkiye ve BAE’ye gitmesi beklenen Hayashi’nin, 2 ülkeden de üst düzey hükümet yetkilileri ile bir araya geleceği belirtildi. Türkiye’deki muhataplarına Tokyo’nun Ukrayna’da ateşkesi sağlamak için müzakerelerde rol almaya hazır olduğunu ifade etmesi beklenen Hayashi’nin, BAE’de ise enerji arzında istikrarın nasıl sağlanacağı konusunda kilit isimlerle fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi. Japon basınında yer alan haberlerde, Türkiye’nin NATO üyesi olmasına rağmen Rusya ile de yakın ilişkilerinin olduğu belirtilirken, geçtiğimiz hafta yapılan üçlü dışişleri bakanları toplantısı hatırlatılarak, Ankara’nın arabuluculuk rolü üstlenebileceğine dikkat çekildi.

Türkiye’nin adı öne çıkıyor

  • Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba geçtiğimiz hafta ateşkesin sağlanması adına Antalya’da üçlü bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıda yaşanan gelişmelerin ardından ise uluslararası kamuoyunda arabulucu olarak Türkiye’nin adı öne çıkmıştı. Ukrayna hükümeti de Rusya ile görüşmelere İsrail veya Türkiye’nin arabuluculuk yapabileceğini açıklamıştı.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi kimdir?

  • Yoshimasa Hayashi Japon bir siyasetçidir. 16 haziran 1927'de doğmuştur. Bir oğlu ve bir kızı olan Hayashi bir siyasetçinin oğludur. Hayashi Liberal Demokrat Parti üyesidir. 1982-83 arası Japonya'da Sağlık Bakanı görevini yapmıştır. 1992-93 arası Finans ve Ekonomi Bakanlığı görevinde bulunmuştur.
  • Babası eski Japon bakan ve siyasetçi Yoshiro Hayashi 4 Şubat 2017'de 89 yaşında hayatını kaybetmiştir.

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