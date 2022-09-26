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Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! EYT'liler, TOKİ ve destek ödemeleri gündemde...

Bakanlar Kurulu Kabine Topantısı için tarih belli oldu. Uluslararası ilişkiler, TOKİ sosyal konut projesi, ekonomide atılacak adımların masada olacağı toplantıya saatler kala “Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kararları ve sonuçları ne oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. Kabine Toplantısı kararları büyük bir heyecanla beklenirken toplantıda; sıcak uluslararası ilişkiler, EYT'liler, Aile destek ödemeleri, borçların sıfırlanması, sözleşmeli ve taşeron işçiler konularının ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 26 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları ve tarihi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 26 Eylül Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?
Kabine toplantısı

Kabine Toplantısı 26 Eylül Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Dış politika ve Türkiye gündemine dair kritik konuların ele alındığı Kabine toplantısı tarihi ise günden güne merakla aranıyor. Peki, Eylül Kabine toplantısı saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Son olarak 5 Eylül günü gerçekleştirilen Kabine'den önemli kararlar çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısı 26 Eylül Pazartesi günü Beştepe'de yapılacak. Toplantısının saatine ilişkin net bir detya bulunmuyor.

KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen toplantıda; Merkez Bankası kararı sonrası piyasalardaki durum, EYT, dış politikadaki gelişmelerin değerlendirilmesi ön görülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 90 bin taşeron kamu çalışanının kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin de, toplantıda ele alınması bekleniyor.

RUSYA’NIN KISMİ SEFERBERLİK İLANI

Bu kapsamda Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yapmayı planladığı telefon görüşmeleri öncesinde Türkiye’nin önerileri ve Moskova’nın kısmi seferberlik ilanı da konuşulacak.

Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik tacizleri de toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak. Başta adaların silahlandırması olmak üzere Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in barış ve diyalog mesajının da kabinede gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda yüksek enflasyona karşı alınacak yeni önlemler, Mir Kart alternatiflerinin ele alındığı İstanbul’daki ekonomi toplantısının detayları, sosyal konut kampanyasındaki son durum da masaya yatırılacak.Ü

ERDOĞAN DUYURACAK

Terör örgütlerine yönelik operasyonların da konuşulacağı toplantıda alınan kararları Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.

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