EYT'nin açıklanacağı kesin tarihi Bakan Bilgin açıkladı! Ne zaman çıkıyor?
EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri toplumun büyük çoğunluğu tarafından yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin tamamlanmasının ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili önemli adımlar atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT'i tamamladık açıklaması gelmişti. Bakan Bilgin EYT'nin açıklanacağı kesin tarihi de duyurdu. Peki, EYT ne zaman açıklanacak, son gelişmeler nedir? EYT ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışmasında son viraja giriliken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT son dakika açıklaması geldi. EYT çalışmasının teknik açıdan tamamlandığını müjdeleyen Bakan Bilgin, düzenlemenin basın toplantısı ile açıklanacağını tarihi duyurdu.
“ÇALIŞMA TAMAMLANDI!”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından EYT'de son durum açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."
EYT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakan Bilgin; taşeron işçiler, geçici işçiler, sözleşmeli personel ve EYT çalışmalarınIN Aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna duyurulacağını ve Meclis takvimine alınacağını ifade etti.
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EYT'DE YAŞ SORUNU ÇÖZÜLÜYOR MU?
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ'i ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Önümüzdeki aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız." dedi. Bilgin, "EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik." dedi.
Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başlıkları:
Tüm işverenleri zorunlu olarak protokole uymak zorunda olduklarının altını çizmek isterim. Biz kamu işveren sendikasına bağlı değil, o protokol bizi bağlamaz düşüncesi saçma sapan bir düşüncedir. Bizim paydaşlarımızın bir uzlaşmayla vardığı çerçeve anlaşmasıdır.
Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık.
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EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız.
EYT NE OLDU, SON DURUM NEDİR, ÇIKIYOR MU, KİMLERİ KAPSIYOR?
Hizmet yılı erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda ise 20 yıllık hizmet süresi ve 7 bin 200 prim günü sayısı. Bu hizmet yılı ve prim günü sayısı 2008 sonrası sigortalı olanlar için geçerli. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların yaş şartının kaldırılmasıyla ilgili bir formül eğer hayata geçirilecekse erkekler 9 bin günü, kadınlar 7 bin 200 günü tamamladıysa artık yaşı beklemeden emekli olma şartını yerine getiriyor. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl. Bu 9 bin gün sayısı yerine 5 bin ile 5 bin 975 gün bizim için 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için aranan şartlardı. Bu şartları yerine getiren kadın ve erkekler gün sayısı ve hizmet yılını tamamladıkları taktirde herhangi bir yaş şartına tabir olmaksızın emekli olmaları imkanı söz konusuydu. Vatandaşlar diyor ki ‘Biz sigortalı olduğumuz tarihte yaşla ilgili bir sorunumuz yoktu. Hizmet yılı ve prim gün sayısını tamamladık yaş şartından dolayı emekli olamıyoruz’ diyor. Sayın Bakan da ‘Biz başka ülkenin formülünü dikkat etmiyoruz. Kendi ülkemiz ve ekonomik yapımızın şartına bakacağız. Bu çalışanlarımızın mağduriyetini ortadan gidereceğiz’ dedi."
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EMEKLİ OLMA KOŞULLARI
1) 8 EYLÜL 1999’DAN ÖNCE
8 Eylül 1999’dan önce memur olanlar;
Kadın memur 20 tam yıl (7200 gün) fiili hizmet süresi,
Erkek memur 25 tam yıl (9000 gün) fiili hizmet süresi şartlarıyla yaş haddi aranmadan emekli olabiliyorlardı. Ayrıca yaş haddinden emekli olmak için de;
Kadın memur 10 tam yıl (3600 gün) fiili hizmet süresi ve 60 yaşını doldurma,
Erkek memur 10 tam yıl (3600 gün) fiili hizmet süresi ve 60 yaşını doldurma şartlarını sağlayarak emekli olabiliyorlardı.
2) 8 EYLÜL 1999-30 NİSAN 2008 ARASI
8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Emekli Sandığı Kanunu’nda yapılan değişiklikle memurlara emekli olmak için hizmet süresinin yanında yaş şartı da getirilerek emeklilik şartları oldukça ağırlaştırıldı. İlk defa 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında memur olanlar emekli olmak için;
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Kadın memur 25 tam yıl (9000 gün) fiili hizmet süresi ve 58 yaşını doldurma,
Erkek memur 25 tam yıl (9000 gün) fiili hizmet süresi ve 60 yaşını doldurma şartlarına tabi tutuldu. Yaş haddinden emekli olmak için de;
Kadın memurlar 15 tam yıl (5400 gün) fiili hizmet süresi ve 61 yaşını doldurma,
Erkek memurlar 15 tam yıl (5400 gün) fiili hizmet süresi ve 61 yaşın doldurma şartlarına tabi tutulmaya başlandı.
YENİ YASAYA TABİ OLANLAR
8 Eylül 1999 tarihi itibarıyla memur olanlardan; Hizmet süresi şartını sağlayan, yani kadın 20, erkek 25 tam yıl fiili hizmet süresini dolduranların ve emekli olmak için aranan fiili hizmet süresini doldurmaya 2 tam yıldan az kalanların yeni yasadan etkilenmeden eski şartlarla emekli olmaları benimsendi.