EYT için gözler yılın son Kabine toplantısında!

Kabine Toplantısı kararları için Beştepe'den yapılacak açıklama milyonlar tarafından bekleniyor. Yıl sonuna doğru ekonomiye yönelik çalışmalar hız kazanırken, EYT düzenlemesi için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karara çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 2022 yılının 24'üncü ve son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem olacak.

Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta?

Her 2 hafta da bir gerçekleştirilen kabine toplantısının tarihi sorgulanıyor. Buna göre; bu yılın son kabine toplantısı 26 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'da yapılacak. 2022 yılının son Kabine Toplantısı 26 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.

Kabine toplantısının gündeminde neler var?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

Erzurum'da yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız." diyen Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

EYT Kabine toplantısında enine boyuna masaya yatırılıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bir kere 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenler EYT'yi kapsamayacak. Mevcut yasamızda olan haklar devam edecek. Yaş sınırı konusu ise çalışmalar tamamlandıktan sonra belli olacak." dedi. Bilgin EYT düzenlemesi için Kabine toplantısını işaret ederek, "Tahmin ediyorum EYT'yi bu ay sonuna kadar Meclis'e götürürüz bunu. Bitirebilirsek bu ay içinde, bitiremezsek Ocak ayında götürürüz. Ben son durumu önümüzdeki 26 Aralık'ta sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Meclis'in iradesiyle çıkınca Resmi Gazete'de yayınlanır ve yürürlüğe girer." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜN 1999 öncesi emeklilik için prim gün sayısı kaç?