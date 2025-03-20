KADEMELİ EMEKLİLİK SON AÇIKLAMALAR: Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman gelecek?

Sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gününe ulaştıklarında kısmi emeklilik hakkı kazanmasını sağlayan kademeli emeklilik konusu, gündemdeki yerini koruyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, 2023 yılında çıkan EYT düzenlemesiyle emekli olurken, yaklaşık 2 milyon kişi bu haktan yararlandı. Ancak EYT kapsamına giremeyen sigortalılar, erken emeklilikle ilgili yeni bir düzenleme beklentisi içinde. TBMM’de ekonomik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye devam ederken, "Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman uygulanacak, şartları neler?" soruları da araştırılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın emeklilik sistemiyle ilgili yürüttüğü çalışmalar yakından takip ediliyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI? SON DURUM NE?

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan 13 Ocak Pazartesi günü katıldığı bir canlı yayında kademeli emeklilik konusuna da değindi. Bakan Işıkhan, "Burada asla bir mağduriyet söz konusu değildir. Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini Sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz." dedi.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?